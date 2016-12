Bruma'dan transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da genç oyuncu Bruma, bu mücadele öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Portekizli futbolcu şöyle konuştu:



'Geçen yıl bilinçlendim'



"Sezon başında gelen teklifler vardı ama Galatasaray’da kalmayı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı da pişmanlık duymuyorum. Her maç, her antrenmanda kendimi geliştirmek ve takıma maksimum faydayı sağlamak istiyorum. İlk geldiğim zaman çok daha zayıftım. Belki beslenmeme önem vermiyordum ama her geçen sene daha da bilinçlendim. Fiziksel olarak kendimi daha fit ve daha kuvvetli hissediyorum."



'İyi oynayınca teklifler gelecektir'



"Beşiktaş’a karşı öyle bir an denk geldi ve güzel bir gol attım. Şükürler olsun ki bir sakatlık olmadan bir maç daha geçti. Böyle bir gol attığım için mutluyum. Takıma faydalı olabildiğim anlarda daha da mutlu oluyorum. İyi oynamaya devam ettiğinizde bazı teklifler gelecektir. Burada oynamaktan ve olmaktan çok mutluyum."

'La Liga'da çok geliştim'



"Galatasaray'da geçirdiğim ilk 2 senede çok fazla güven kazanamadım. La Liga'ya gittiğimde çok geliştim. Kişilik ve futbol olarak kendimi bulduğumu ifade edebilirim. Bu da Galatasaray’daki başlangıcıma ve performansıma yansıdı. Sadece benim değil, bütün oyuncuların kendisini geliştirmesi gerekiyor. Eleştiriler olacaktır ama önemli olan benim ne hissettiğim. Önemli olan hocamın ve takım arkadaşlarımın benim hakkımda neler düşündüğü."



'Gelişmeme katkı sağlıyorlar'



"Çok genç bir oyuncuyum, gelişime açığım. Sadece Sneijder değil, Selçuk'un ve Podolski'nin de gelişimimde önemli etkileri oluyor. Levent Nazifoğlu'nun benden bir gol talebi vardı, onun da isteğini yerine getirdiğim için çok mutlu oldum."