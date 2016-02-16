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Brezilya'da Neymar'a büyük şok!

Brezilya'da 42. 2 milyon еurо vergi kаçırmаklа suçlаnаn Bаrcеlоnаlı futbоlcu Neymar'ın 40 milyon dеğеrindеki sеrvеti blоkе еdildi. Neymar'ın özel uçаğı ve yаtınа da еl kоnuldu

Brezilya'da Neymar'a büyük şok!

 Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar hem ülkesinde hem de İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanıyor. Neymar ve ailesinin 2011 ile 2013 yılları arasında naylon şirketler kurarak 14.1 milyon euro vergi kaçırmakla suçlayan Sao Paulo mahkemesi, ünlü yıldızın 40 milyon euro değerindeki mal varlığını bloke etti.


ÖZEL YATINA, BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Neymar'ın doğum yeri olan San Paulo'da görülen vergi kaçakçılığı davasında, mahkeme ünlü yıldızın özel uçağına, yatına, bazı banka hesaplarına ve emlak varlıklarına el koydu.

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Neymar'ın başı İspanyol yetkililerle de dertte. 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Neymar vergi kaçırmakla suçlanıyor. Neymar'ın bazı şirketlerle yaptığı reklam anlaşmalarının vergisini Barcelona kulübü üzerinden ödeyerek vergi kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor. İspanya'da futbolcular söz konusu anlaşmalarda daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor.
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