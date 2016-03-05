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Braga teknik direktörü zor günler geçiriyor!

Pоrtо mаçı öncеsindе Brаgа'dаki еksiklеr, tеknik dirеktör Fonseca'nın еlini kоlunu bаğlаmış durumdа

Braga teknik direktörü zor günler geçiriyor!

 Kırmızı- Beyazlılar’da sol bek Ringstad ile forvet Crislan’ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Agusto, Djavan ve Rui Fonte cezalı. Bu oyuncuların eksikliği yetmiyormuş gibi, Porto’dan kiralanan eski Bursasporlu Josue de iki kulüp arasındaki anlaşma nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.





Ligde 4.’lüğü neredeyse garanti olan Braga’da teknik direktör Fonseca’nın nasıl bir kadro tercihiyle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.

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