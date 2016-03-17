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Braga maçında hatalı ofsayt!

Fenerbahçe'nin Braga'dan yediği yol tartışma yarattı. Net olarak ofsayt olan pozisyonda hakemin hatalı kararı Braga'yı 1-0 öne geçirdi.

Braga maçında hatalı ofsayt!

Bir golün bile çok önemli olduğu çift maçlı eşleşmeler hakem hatası kaldırmıyor ancak Fenerbahçe'nin kalesi bu kez çok tartışma yaratacak bir gol gördü. Braga'yı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren gol, net şekilde ofsayt olmasına rağmen hakemlerin gözünden kaçtı.

11. dakikada gelen golde topun ayaktan çıktığı anda defansın bir adım önünde olan Ahmed Hassan ofsayt durumunda olmasına rağmen, Ivan Bebek, Tomislav Petrovic ve Miro Grgic'ten oluşan Hırvat hakem ekibi pozisyonu süzemedi.

Bu golle ilgili bir çok hakem hocası da ofsayt kararı olması gerektiğini fade ederlerken, Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada isyan ederek, Hırvat hakemin kötü bir yönetim sergilediğini ifade ettiler. 

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FenerbahçeFutbolUefa Avrupa LigiBraga
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