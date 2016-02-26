Braga hangi ligin ülkenin takımı? Portekiz ligi puan durumu - Fenerbahçe'nin Braga eski UEFA maçları



Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 10 Mart'ta, rövanşları ise 17 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 7 ve 14 Nisan, yarı finallerin 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel şehrindeki Saint Jakob-Park'ta oynanacak.

Sporting Clube de Braga

1921 yılında Braga şehrinde kurulan spor kulübü. 2008 yılında Sivasspor'u UEFA Intertoto Kupası'nda elemiştir. 2004-2005 sezonundan beri düzenli olarak Avrupa kupalarına katılmayı başaran Braga, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayıp sürpriz yapmış, ancak finalde Porto'ya 1-0 mağlup olarak kupayı alamamıştır.Portekiz Süper Ligi'nde mücadele eden kulüp tarihinin en büyük başarısı, 1 Portekiz Kupası şampiyonluğudur.

Tarihçe

Braga, 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında o dönemde UEFA Kupası olarak adlandırılan UEFA Avrupa Ligi'nde 1. Tur'da elenmesine rağmen, 2006-07 ve 2008-09 sezonlarında son 16'ya, 2007-2008 sezonunda ise son 32 takım arasına kalmayı başardı. Ancak, 2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda başarılı olup UEFA Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

2010-2011 sezonunda, 3. ön eleme turunda Celtic'i, play-off turunda ise Sevilla'yı eleyerek tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.[1] Arsenal, Şahtar Donetsk ve Partizan'la aynı gruba düşen Braga, topladığı 9 puanla grubu 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi 2. Tur'dan devam etti. Bu turda Polonya takımı Lech Poznań'ı eleyen Braga, İngiliz ekibi Liverpool'u da geçti. Çeyrek finalde Dinamo Kiev'i, yarı finalde de Benfica'yı eleyip 2011 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Porto'ya rakip oldu.