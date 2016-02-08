Böyle rezalet görülmedi fenalık geçiren futbolcu ambulans bekledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oynanan 1911 Çerkezköyspor-Kapaklı Sitespor karşılaşmasında gelen sert topa kafa vuran futbolcu yerde kaldı. Sahadakiler tarafından sedye ile önce bir aracın bagajına konulan talihsiz futbolcu, daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay, futbol karşılaşmalarında saha kenarında ambulans bulundurulması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oynanan 1911 Çerkezköyspor-Kapaklı Sitespor karşılaşmasında gelen sert topa kafa vuran futbolcu yerde kaldı. Sahadakiler tarafından sedye ile önce bir aracın bagajına konulan talihsiz futbolcu, daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay, futbol karşılaşmalarında saha kenarında ambulans bulundurulması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.