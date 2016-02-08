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Böyle rezalet görülmedi fenalık geçiren futbolcu ambulans bekledi

Tеkirdаğ'da аmаtör mаçtа topa kаfа vurаn İsmail, bir аndа yеrе yığıldı. Yеrdе fеnаlık gеçirеn İsmail, sеdyе ile bir аrаcın bаgаjınа konuldu. Olаy yеrinе gеlеn аmbulаns, futbоlcuyu hаstаnеyе kаldırdı

Böyle rezalet görülmedi fenalık geçiren futbolcu ambulans bekledi

 Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oynanan 1911 Çerkezköyspor-Kapaklı Sitespor karşılaşmasında gelen sert topa kafa vuran futbolcu yerde kaldı. Sahadakiler tarafından sedye ile önce bir aracın bagajına konulan talihsiz futbolcu, daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay, futbol karşılaşmalarında saha kenarında ambulans bulundurulması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SERT ORTAYI UZAKLAŞTIRMAK İSTERKEN YERE YIĞILDI

Tekirdağ Süper Amatör Lig'in iki temsilcisinin mücadelesi hızlı başladı. Maçın 27. dakikasında 1-0 önce geçen 1911 Çerkezköyspor'un başarılı defans oyuncusu İsmail, rakibin sert ortasını kafayla uzaklaştırmak istedi. Topa kafa vuran İsmail, bir anda yere yığıldı. Yaklaşık beş dakika yerden kalkamayan ve nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen İsmail, maçı izleyen taraftarları ve sahadaki tüm futbolcuları korkuttu. Bu sırada 1911 Çerkezköyspor takımından Gençağa Yılmaz, maçın hakemine sahada ambulans olmadan karşılaşmayı başlattığı için serzenişte bulundu.

ARACIN BAGAJINA KONULDU

Yerde fenalık geçiren İsmail, saha kenarında bulunan sedye ile saha dışına çıkarıldı. Bir aracın bagajına konulan İsmail, daha sonra haber verilmesi üzerine gelen 112 ekipleri tarafından Özel İrmet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan İsmail'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇERKEZKÖYSPOR MAÇI KAZANDI

Öte yandan İsmail sakatlandıktan hemen sonra rakip takım beraberlik golünü buldu. Karşılaşmayı 1911 Çerkezköyspor 2-1 kazandı.
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Amatör LigAmbulans
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