Boyko Kupada Hayal Kırıklığı Yarattı!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 3.3 milyon Euro'ya Ukrayna'nın Dnipro takımından satın aldığı kaleci Denys Boyko, siyah beyazlı formayla ilk maçını Torku Konyaspor karşısında oynadı. Son derece heyecanlı olduğu gözlenen 28 yaşındaki file bekçisi, yediği iki golde de önemli hatalar yaptı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 3.3 milyon Euro'ya Ukrayna'nın Dnipro takımından satın aldığı kaleci Denys Boyko, siyah beyazlı formayla ilk maçını Torku Konyaspor karşısında oynadı. Son derece heyecanlı olduğu gözlenen 28 yaşındaki file bekçisi, yediği iki golde de önemli hatalar yaptı.