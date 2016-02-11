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Boyko Kupada Hayal Kırıklığı Yarattı!

Bеşiktаş'ın yеni trаnsfеr еttiği kаlеci Bоykо, Tоrku Kоnyаspоr kаrşısındа ilk kez fоrmа giyеrkеn, pеrfоrmаnsıylа tаrtışmа yаrаttı

Boyko Kupada Hayal Kırıklığı Yarattı!

 Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 3.3 milyon Euro'ya Ukrayna'nın Dnipro takımından satın aldığı kaleci Denys Boyko, siyah beyazlı formayla ilk maçını Torku Konyaspor karşısında oynadı. Son derece heyecanlı olduğu gözlenen 28 yaşındaki file bekçisi, yediği iki golde de önemli hatalar yaptı.

KAPATTIĞI KÖŞEDEN YEDİ

Torku Konyaspor karşısında ilk yarıda kendisine görev düşmeyen Boyko, konuk ekibin 65. dakikada kazandığı frikik atışında kapattığı köşeden golü yedi.


KORNERDE BOŞA ÇIKTI

Boyko, Torku Konyaspor'un 78. dakikadaki atağında üst üste iki pozisyonda gole izin vermezken, bu pozisyon sonrası kullanılan köşe vuruşunda boşa çıktı ve bunun sonucunda gol geldi.
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