Bouchra van Persie'den büyük sitem!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie'nin Bursaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamasına eşi Bouchra van Persie'den tepki geldi.
PEREİRA'DAN TARTIŞILAN KARAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Bursaspor maçında Robin van Persie'yi 11'e almayıp kulübede başlattı. Portekizli teknik adamın 11'inin belli olmasından kısa süre sonra Robin van Persie'nin eşi Bouchra van Persie'nin Instagram'daki paylaşımı ise çok konuşuldu.
FOTOĞRAFA DESTEK MESAJI YAĞDI
Bouchra van Persie, maça yedek başlayacağının belli olmasından kısa bir süre sonra eşinin fotoğrafını Instagram'dan paylaştı; fotoğrafın altına da destek mesajı yazdı.