Bosingwa çok sert konuştu utanç açıklaması!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği olaylı maçın ardından bordo-mavili ekibin tecrübeli ismi Jose Bosingwa değerlendirmelerde bulundu.



Jose Bosingwa, ''Türk futbolu için utanç gecesi'' yorumunu yaparken, ''Malesef bugün konuşmamam Galatasaray'ı tebrik ederek başlamak isterdim ama Galatasaray'ın böyle bir galibiyete ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Burada yaşananlar Türk futbolu için utanç gecesiydi. Galatasaray'ı ayırmak lazım, onların bir suçu yoktu ancak olaylara sebep olan kişiler bu utancı yaşattı. Trabzonspor armasına herkesin saygı göstermesi lazım. Ancak bugün bunlarla ilgisi olmayan bir maç izledik'' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, son dakikalarda topu kazanmak için mücadeleye girmemelerini de değerlendirirken ''Futbol bu ülkede bir şov, taraftar da bundan leyif almak ister. Ancak bugün buraya gelenler, maçı izleyenler pek keyif almamıştır. Maçın seyri değişik bir şekilde değişti. Bizim de o an içimizden bunlara karşılık vermek gelmedi'' dedi.