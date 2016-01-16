Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'a kancayı attı

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Oğuzhan Özyakup da tıpkı Gökhan Töre gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İngiliz devi Arsenal'den sonra şimdi de Almanya'nın dev kulübü Borussia Dortmund, genç yıldızın peşinde.
Bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Oğuzhan Özyakup da tıpkı Gökhan Töre gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İngiliz devi Arsenal'den sonra şimdi de Almanya'nın dev kulübü Borussia Dortmund, genç yıldızın peşinde.