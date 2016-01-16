Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'a kancayı attı

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Oğuzhan Özyakup da tıpkı Gökhan Töre gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İngiliz devi Arsenal'den sonra şimdi de Almanya'nın dev kulübü Borussia Dortmund, genç yıldızın peşinde.



ARSENAL PEŞİNDE

Kadrosunu Mohamed Elneny ile takviye eden Arsenal Menajeri Arsene Wenger'in, defansif oyuncusunun yanına tekniği yüksek olan bir orta saha düşündüğü, bu ismin de Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi.

DORTMUND DA TALİP OLDU

Genç oyuncu için devrede olan bir başka ekipse Alman devi Borussia Dortmund. Yunus Mallı ile birlikte Beşiktaş'ın yıldızı ile de ilgilendiği kaydedilen teknik direktör Thomas Tuchel'in, transferler için yönetime başvurduğu öğrenildi.

(Kaynak: Fanatik)