Borussia Dortmund Liderin 5 Puan Gerisinde!

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 19. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Ingolstadt'ı 2-0 yendi.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Borussia Dortmund'un gollerini 77 ve 86. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang attı. Gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Gabonlu oyuncu bu sezon gol sayısını 20'ye çıkardı.

Bu galibiyetle puanını 44'e çıkartan sarı-siyahlılar zirve takibini bırakmadı ve yarın Hoffenheim ile karşılaşacak olan lider Bayern Münih'in 5 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Ingolstadt ise 23 puanla 11. sıraya geriledi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Bayer Leverkusen de sahasında ligin son sırasında yer alan Hannover 96'yı 3-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 44. dakikada Stefan Kiessling, 63 ve 87. dakikalarda Javier Hernandez kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, ilk golün asistini yaptı.

Bayer Leverkusen, Werder Bremen ile deplasmanda 3-3 berabere kalan ve 34 puanla 3. sırada yer alan Hertha Berlin'in ardından 31 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

Bundesliga'da bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Darmstadt 98 - Schalke 04: 0-2

Augsburg - Eintracht Frankfurt: 0-0

Bayer Leverkusen - Hannover 96: 3-0

Werder Bremen - Hertha Berlin: 3-3

Borussia Dortmund - Ingolstadt: 2-0

Stuttgart - Hamburg: 2-1

Bundesliga'da 19. hafta 31 Ocak Pazar günü oynanacak Wolfsburg-Köln ve Bayern Münih-Hoffenheim karşılaşmalarıyla tamamlanacak.