Borussia Dortmund Hertha Berlin Deplasmanında Yara Aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 20. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin ile golsüz berabere kaldı.

Borussia Dortmund'un Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hertha Berlin'e konuğu olduğu maçı 74 bin 244 seyirci takip etti. İki takımın da gol yollarında etkili olamadığı karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Zirve yarışında yara alan Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 45 puanla ikinci sırada yer alırken, Hertha Berlin ise üst üste yedinci maçında da yenilmeyerek 35 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın takımı Mainz 05, deplasmanda Hannover 96'yı Jairo Samperio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Yunus karşılaşmada 68 dakika oyunda kaldı. Puanını 30'a çıkaran Mainz 05 puan cetvelinde 7. sıraya yükseldi. Sezonun ikinci devresinde henüz puan alamayan Hannover 96 ise 14 puanla 18. sırada yer aldı.

Bundesliga'da oynanan maçların sonuçları şöyle:

Hertha Berlin-Borussia Dortmund: 0-0

Schalke 04-Wolfsburg: 3-0

Eintracht Frankfurt-Stuttgart: 2-4

Ingolstadt-Augsburg: 2-1

Hannover 96-Mainz 05: 0-1