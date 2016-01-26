Borussia Dortmund Aubameyang'dan vazgeçmiyor

100 MİLYON AVRO'LUK TEKLİF GELSE

Bild gazetesine açıklamada bulunan Watzke, Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Lothar Matthaeus'un Aubameyang'a İngiliz kulüplerinden birinin 100 milyon avro transfer teklifinde bulunabileceğine ilişkin ifadelerine cevap verdi.

"BIRAKMAYIZ"

Matthaeus'un iyi bağlantılara sahip olabileceğini belirten Watzke, "Ciddi olarak böyle yüksek bir teklif gelse de bunun önemi yok. Aubameyang'ı bırakmayız" ifadelerini kullandı.

KRALLIKTA 1.SIRADA

Borussia Dortmund ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da bu sezon 18 golle gol krallığı sıralamasında birinci sırada yer alıyor.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang'ı 100 milyon avro teklif edilse bile başka bir takıma vermeyeceklerini söyledi.