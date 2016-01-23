Bordo mavililer Recep Niyaz'ı istiyor!

Teknik direktörlük görevine Hami Mandıralı'yı getiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Gaziantepspor'dan Muhammed Demir'i kadrosuna katan Trabzonspor, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Türk futbolunun Messi'si olarak adlandırılan Denizlispor'un 21 yaşındaki yıldızı Recep Niyaz'a, kancayı attı.
Teknik direktörlük görevine Hami Mandıralı'yı getiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Gaziantepspor'dan Muhammed Demir'i kadrosuna katan Trabzonspor, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Türk futbolunun Messi'si olarak adlandırılan Denizlispor'un 21 yaşındaki yıldızı Recep Niyaz'a, kancayı attı.