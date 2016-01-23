Bordo mavililer Recep Niyaz'ı istiyor!

Teknik direktörlük görevine Hami Mandıralı'yı getiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Gaziantepspor'dan Muhammed Demir'i kadrosuna katan Trabzonspor, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Türk futbolunun Messi'si olarak adlandırılan Denizlispor'un 21 yaşındaki yıldızı Recep Niyaz'a, kancayı attı.



"TRABZONSPOR RESMEN İSTEDİ"

Denizlispor altyapısında yetişip 14 yaşında profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra 2011 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan, bu sezon başında yeniden yuvaya dönen Recep'i Trabzonspor'un resmen istediğini açıklayan Asbaşkan Taner Atilla, "Trabzonspor yönetimi, Recep'e karşılık 500 bin TL artı iki genç oyuncu önerdi. Transfer yasağı varken futbolcu satmak takımı zor durumda bırakır. Teklifi kabul etmedik. Trabzonspor yönetime de bu kararımızı ilettik" diye konuştu.

29 Şubat'ta olağanüstü genel kurula gideceklerini hatırlatan Taner Atilla, göreve gelecek yeni yönetimin bu konuda yeni bir değerlendirme yapabileceğini sözlerine ekledi.

- Denizli