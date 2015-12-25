Bordo-mavili ekibin Kasımpaşa kadrosunda 4 eksik!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti.



Kafilede, sakatlıkları nedeniyle Cardozo, Sefa Yılmaz, Douglas ile N'Doye yer almadı.



Bu arada, teknik direktör Sadi Tekelioğlu, havalimanında karşılaştığı PTT 1. Lig takımlarındanGiresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri ile bir süre sohbet etti.