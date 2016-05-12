Bordeaux PSG Mücadelesinde Kazanan Taraf Yok!

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu haftalar önceden garantileyen PSG, deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı.
Oldukça kısır bir mücadeleye sahne olan maçta ilk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıda oyundaki hakimiyetini artıran konuk ekip, 59. dakikada golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile 1-0 öne geçmeyi başardı.
Bu golün ardından beraberlik için yüklenen Bordeaux, aradığı golü 66. dakikada Pallois ile buldu ve skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından PSG puanını 93 yaptı ve ikinci sıradaki Lyon'la arasındaki puan farkını 28'e çıkardı.Bordeaux ise puanını 50'ye çıkardı ve 10. sıraya yükseldi.
Oldukça kısır bir mücadeleye sahne olan maçta ilk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıda oyundaki hakimiyetini artıran konuk ekip, 59. dakikada golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile 1-0 öne geçmeyi başardı.
Bu golün ardından beraberlik için yüklenen Bordeaux, aradığı golü 66. dakikada Pallois ile buldu ve skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından PSG puanını 93 yaptı ve ikinci sıradaki Lyon'la arasındaki puan farkını 28'e çıkardı.Bordeaux ise puanını 50'ye çıkardı ve 10. sıraya yükseldi.