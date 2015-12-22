Boluspor Evinde Çok Farklı

Boluspor evinde Türkiye Ziraat Kupası Grup maçında karşılaştığı rakibi Büyükçekmece Tepecikspor'u 3-1 gibi net bir skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Ejder Yapıcı, Hilmi Göktürk İmamoğlu
Boluspor: Erdi Yokuşlu, Cengiz Umut Meraş, Emrecan Afacanoğlu, Alican Karadağ, Fatih Nurullah Turan, Sebastian Hernandez Mejia, Yusuf Emre Gültekin, Fahri Eren Pamuk (Dk. 46 Anco Jansen), Tosaint Antony Ricketts (Dk. 46 Emre Kılıç), Edward Junior Ofere, Andaç Güleryüz (Dk. 79 Muhammed Enes Yılmaz)
Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Aydın, Mert Öner, Hakan Çevik, Muhammet Çiçek, Caner Bulut, Recep Onur Çelik (Dk. 81 Deniz Yanılmaz), Recep Metin, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 46 Adem Çalık), Emir Gökçe, Abdullah Topkara, Selçuk Kaban (Dk. 76 Tufan Zahid Arslan)
Goller: Dk. 33 Emrecan Afacanoğlu, Dk. 51 Alican Karadağ (penaltıdan), Dk. 78 Anco Jansen (Boluspor), Dk. 90+2 Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Recep Onur Çelik, Dk. 73 Adem Çalık, Dk. 90 Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 63 Edwerd Junior Ofere, Dk. 82 Fatih Nurullah Turan, Dk. 85 Cengiz Umut Meraş (Boluspor)
Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında PTT 1. Lig ekibi Boluspor ile Spor Toto 2. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 3 - 1 kazandı.
80. dakikada Boluspor'dan Yusuf Emre Gültekin'in bir şutunda ise top üst direkten oyun alanına döndü.
Bu sonuçla Boluspor, B Grubu'nda 3 puanın sahibi oldu, Büyükçekmece Tepecikspor ise 2. maçta da sahadan mağlup ayrıldı.