Boluspor'da yaprak dökümü 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcular Kubilay Aktaş, Petr Janda, Edward Ofere ve Henri Belle'yle yolların ayrıldığı duyuruldu.
Takımdan ayrılan isimlere bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileyen kulüp yönetimi, bir diğer oyuncu Mehmet Can Işık için Turgutluspor ile sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.
Takımdan ayrılan isimlere bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileyen kulüp yönetimi, bir diğer oyuncu Mehmet Can Işık için Turgutluspor ile sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.