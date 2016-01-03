Boluspor'da yaprak dökümü 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcular Kubilay Aktaş, Petr Janda, Edward Ofere ve Henri Belle'yle yolların ayrıldığı duyuruldu.



Takımdan ayrılan isimlere bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileyen kulüp yönetimi, bir diğer oyuncu Mehmet Can Işık için Turgutlu spor ile sezon sonuna kadar geçici transfer i konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.