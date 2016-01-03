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Boluspor'da yaprak dökümü 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

PTT 1. Ligin flaş ekibi Boluspor 4 futbolcusu ile yolların ayrıldığı açıklandı

Boluspor'da yaprak dökümü 4 futbolcu ile yollar ayrıldı
 Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcular Kubilay Aktaş, Petr Janda, Edward Ofere ve Henri Belle'yle yolların ayrıldığı duyuruldu.

Takımdan ayrılan isimlere bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileyen kulüp yönetimi, bir diğer oyuncu Mehmet Can Işık için Turgutluspor ile sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.
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