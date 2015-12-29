Boğaziçi Üniversitesi'nden Arda Turan'a Ödül!

'Yılın En İyi Takımı' Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı seçilirken 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu' Manchester City'nin genç yıldızı Enes Ünal oldu. Barcelona ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan ise sporcu kardeşliğine ithafen takdim edilen 'Sportmanship Brotherhood' Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Günümüze kadar birçok ilke imza atmış Türkiye'nin ilk öğrenci topluluğu Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödül Töreni'nde 'Yılın En'leri açıklandı. Sporun pek çok alanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yılın 'en'lerini oylarıyla belirledi. Tören aynı zamanda spor camiasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. 10 kategoride ödüller sahibini bulurken Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı da 'Yılın En İyi Takımı' ödülüne layık görüldü. Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nın koçu Ufuk Sarıca da 'Yılın En iyi Antrenörü' ödülünün sahibi oldu.

Oylamadan bağımsız olarak belirlenen 'Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği)' Özel Ödülü'nün sahibi ise bu sezon Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu Arda Turan oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin Onur Konukları arasında Yalçın Granit, Semih Saygıner, Kuddusi Müftüoğlu ve Bahar Mert Üçoklar yer alırken efsane spor spikeri Halit Kıvanç'a ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü'' takdim edildi.

Törende ödül alan isimler şu şekilde:

En İyi Takım: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

En İyi Bireysel Sporcu: Viktoria Zeynep Güneş

En İyi Antrenör: Ufuk Sarıca

En İyi Yönetici: İbrahim Kutluay

En İyi Basketbol Oyuncusu: Cedi Osman

En İyi Voleybol Oyuncusu: Gözde Kırdar

En İyi Spor Yorumcusu: Kaan Kural

En İyi Spor Programı: Spor Servisi

En İyi Çıkış Yapan Takım: Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Enes Ünal

Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) Ödülleri de Sahiplerini Buldu

Spor alanında üstün başarı elde etmiş sporcuları ve spor insanlarını takdir ve teşvik etme amacıyla oylamadan bağımsız olarak belirlenen 'Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği)' ödülleri de sahiplerini buldu.

Hayatının her döneminde spora ve spor basınına çok büyük katkılar sağlamış ve halen spor üzerine programlar hazırlamaya devam eden Halit Kıvanç, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülürken; sporcu kardeşliğine ithafen takdim edilen 'Sportmanship Brotherhood Ödülleri'nin bu yılki sahipleri şöyle sıralandı:

-Ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona- Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem olma başarısını gösteren Cüneyt Çakır

-2015 FIVB U-23 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olma başarısı gösteren U-23 Kadın Voleybol Milli Takımı

-TTSB Süper Ligi 2014 - 2015 sezonu namağlup şampiyonu olan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı

-2015 Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası'nı 3.lükle tamamlayan doğuştan bedensel engelli milli yüzücü Beytullah Eroğlu

-2015 yılında da uluslararası ultra maratonlarda aldıkları şampiyonluklarla ultra maratonu ülkemizde geliştirmek için büyük emek veren koşucularımız Bakiye Duran ve Mahmut Yavuz

-50 metre kurbağalama kategorisinde 26.67'lik zamanıyla gençler dünya rekoruna imza atarak, erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu olan Emre Sakçı