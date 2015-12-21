Blatter ve Platini men edildi! Fenerbahçe'den açıklama gecikmedi!

Hatırlanacağı üzere 3 Temmuz sürecinde UEFA başkanı Platini, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın tüm çağrılarını cevapsız bırakmış ve sarı-lacivertlilerin dava sonucu kesinleşmeden kupalara alınmamasını sağlamıştı.

Aziz Yıldırım da yaşanan bu gelişmeler üzerine yakın bir zamanda UEFA'nın da çatırdayacağını söylemiş ve o dönem bu sözler gündeme oturmuştu.

AZİZ YILDIRIM HAKLI ÇIKTI, RESMİ SİTE HABER YAYINLADI

Aradan geçen 4 yılda Aziz Yıldırım haklı çıktı ve hem Platini hem de Blatter çok ağır cezalar aldılar.

Bu cezalar sonrasında ise Fenerbahçe resmi sitesinden adeta "Biz demiştik" hissi uyandıran, Platini ve Blatter'e gönderme niteliğinde "Blatter ve Platini'ye 8 yıl futboldan men" başlıklı bir haber yayınlandı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayınlanan o yazı:

FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verdi.

FIFA Etik Komitesi, FIFA ve UEFA'daki yolsuzluk dosyası ile ilgili kararını verdi. Kurul, 20'ye yakın FIFA yetkilisinin tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8'er yıl futboldan men cezası verdi.

FIFA Etik Komitesi’nin kararına göre, Blatter ve Platini, 8 yıl boyunca futbolla ilgili en ufak bir organizasyonda yer alamayacaklar. Etik Kurul, daha önce Blatter ve Platini'ye 90'ar gün geçici olarak futboldan men cezası vermişti. ABD ve İsviçre'de yürütülen soruşturmaları kapsamında İsviçre Adalet Bakanlığı da geçtiğimiz hafta FIFA ile bağlantılı tüm banka hesaplarını dondurmuştu.

FIFA Etik Kurulu'nun bu kararının ardından, 26 Şubat 2016'da yapılacak FIFA Başkanlığı seçiminde aday olmayı planlayan Michel Platini'nin başkanlık hayalleri tamamen son buldu. Sepp Blatter ve Michel Platini'nin, cezalara itiraz hakları bulunuyor.

ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri 27 Mayıs'ta Zürih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Blatter, 29 Mayıs'ta düzenlenen kongrede 5. kez başkanlığa seçilmişti. Dünya futbol kamuoyunun büyük tepkisi sonrasında Blatter, istifa edeceğini açıklamıştı. İsviçre Savcılığı tarafından 25 Eylül'de hakkında soruşturma açılan Blatter'in ifadesi alınmış ve ofisindeki verilere el konulmuş, Platini'nin de konuyla ilgili bilgisine başvurulmuştu.