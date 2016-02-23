Bir eleştiride Şenol Güneş'ten geldi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri karşılaşmada, galibiyeti hak ettiklerini, bunun da skora yansıdığını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, zorlu bir mücadele yaptıklarını anlatarak, "Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği gibi çıkışta olan takımlara karşı oynadığımız maçları kazanmak bize mutluluk veriyor. Hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı" dedi.

Gençlerbirliği'ni sergilediği performanstan ötürü tebrik eden tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"OYUNUMUZUN KARŞILIĞI SKORA YANSIDI"

"Oyuncularımı alnından öpüyorum. Seyirciye teşekkür ediyorum. Başkanın da 'emeklerine sağlık' diyorum. Yönetimle beraber gecelerini gündüzlerine kattılar. Bu sonuca ihtiyacımız vardı. Her maçın önemli olduğunu söylemiştik. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçları hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün de oyunumuzun karşılığı, skora yansıdı."

"İŞLERİN BU BOYUTA GELMESİ, TÜRK FUTBOLUNUN BATAĞA GİTTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Güneş, Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasındaki hakem kararlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Ben çekiştirmeyi değil, geliştirmeyi seviyorum" ifadesini kullandı.

Kendilerinin de hakemlerle ilgili bazen eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan siyah-beyazlı teknik adam, "İşlerin bu boyuta gelmesi, Türk futbolunun batağa gittiğini gösteriyor. Bu iyi bir şey değil. Hakem hatasıyla bir maç kazandığım zaman benim de içim cız eder. Çünkü o hak ettiğin oyun değildir. İçinde bir rahatsızlık olur. Tepkiler doğaldır. Maçı kısmen seyrettim, üzülmekte ve isyanda haklılar ama bu böyle çözümlenmez. Hata çabuk düzeltilirse, toplum bağışlayıcıdır ama hata düzeltilmezse öfkelenir. Suçu olan yalvarır ama haklı olan öfkelenir. Onun için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR MAÇ OLSUN, HAK EDEN KAZANSIN"

Şenol Güneş, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe'yle yapacakları derbiyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe'yle yapacakları derbinin güzel geçmesi dileğinde bulunan Güneş, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe derbisinin, iyi bir maç olmasını bekliyorum. Bugün itibarıyla iki takım da yarışta önde gidiyor ve bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Biz de iyi takımız, onlar da iyi takım. Güzel bir maç oynanması için iyi bir ortam gerekiyor. İyi bir hakem, adaletli bir şekilde... Kıran kırana, güzel bir maç olsun. Hak eden kazansın. Derbide kazanan da kaybeden de yarışı devam ettirecek. Görünen o ki, birincilik ve ikincilik yarışı olacak. Çünkü diğer takımlardan avantajlı durumdayız. Kazanarak bir avantaj daha sağlamak istiyoruz."

Güneş, bir basın mensubunun "Kadıköy'e giderken bir beraberlik toleransının da olması, Beşiktaş'ın oyun stratejisini etkiler mi?" sorusuna, "Kazanmak istediğiniz zaman beraberlik, bu maçta üzüntü vermeyebilir ama beraberliğe oynayıp da kazanmayı beklemek doğru değil" cevabını verdi.

"BU TAKIMA DA TARAFTARA DA BAŞARI YAKIŞIYOR"

Siyah-beyazlı taraftarların takıma verdiği destekten de övgüyle bahseden Güneş, "Oyunun başından itibaren çok istekliydiler. Hatta, maçta bir ara 'onlarının isteğinin gerisinde kalıyoruz' diye düşündüm. O isteğe ayak uydurup, hatta önüne geçip bir sinerji oluşturmamız lazım. Huzurlu ve büyük bir ailenin parçalarıyız. Bunu iyi kullanmak durumundayız. Bu taraftara da bu takıma da başarı yakışıyor" şeklinde görüş bildirdi.