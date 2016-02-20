Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir döneme damga vuran stadın yıkım işlemi başladı!

Bir dönеmе dаmgаsını vurаn ve 3 büyüklеrin kоrkulu rüyаsı hаlinе gеlеn Antаlyа Atatürk Stаdyumu vеdаyа hazırlanıyor. Stadyumun yеrinе pаrk, оtоpаrk ve göstеri аlаnı yаpılаcаk

Bir döneme damga vuran stadın yıkım işlemi başladı!

 1940'lı yılların sonuna doğru Antalya halkının ısrarıyla bugünkü alanında oluşturulan ve 1965 yılında da stadyum şekline çevrilip, 1966 yılında da resmi açılışı yapılan Atatürk Stadyumu, kente son vedasına hazırlanıyor.


VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR

Koltukların sökülmesiyle ve demir profillerin kesilmesiyle birlikte artık yıkıma hazırlanan Atatürk Stadyumu, kente son vedasını yarın ediyor. Büyük Antalyaspor Derneği'nin başlattığı etkinlikte taraftarlar yarın saat 14.00'da Antalya Atatürk Stadyumu'nda buluşarak, stadyuma veda etmeye hazırlanıyor.

"MAÇ OYNANAMAZ" RAPORU VERİLDİ

Antalya Atatürk Stadyumu, 2010 yılında stadın taşıyıcı kolonlarındaki çürüme nedeniyle TFF'den izin alamadı ve "maç oynanamaz'" raporuyla beraber stadyum kapatıldı.

OTOPARK VE GÖSTERİ ALANI OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1 Haziran 2015 tarihinde stadyum alanını 49 yıllığına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etti. İki kurum arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca stadyum yıkılarak Karaalioğlu Parkı ve Çevresi Kent Tasarım Projesi' kapsamında park, otopark ve gösteri alanı olarak düzenlenecek. Toplam 28 bin 905 metrekare genişliğe sahip alanda otopark dahil yapılacak ticari ünitelerde Bakanlık elde edilecek gelirin yarısına ortak olacak.

AÇIK TRİBÜN MUHAFA EDİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçim beyannamesinde Atatürk Stadı'nın kapalı ve kale arkası tribünlerinin yıkılarak meydan, yeşil alan ve gösteri havuzu yapılacağı, stadın 'ANTALYA' yazan açık tribününün ise kent belleği için muhafaza edileceği belirtilmişti.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Antalya Atatürk Stadı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.