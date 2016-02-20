Bir döneme damga vuran stadın yıkım işlemi başladı!

1940'lı yılların sonuna doğru Antalya halkının ısrarıyla bugünkü alanında oluşturulan ve 1965 yılında da stadyum şekline çevrilip, 1966 yılında da resmi açılışı yapılan Atatürk Stadyumu, kente son vedasına hazırlanıyor.





VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR

Koltukların sökülmesiyle ve demir profillerin kesilmesiyle birlikte artık yıkıma hazırlanan Atatürk Stadyumu, kente son vedasını yarın ediyor. Büyük Antalyaspor Derneği'nin başlattığı etkinlikte taraftarlar yarın saat 14.00'da Antalya Atatürk Stadyumu'nda buluşarak, stadyuma veda etmeye hazırlanıyor.





"MAÇ OYNANAMAZ" RAPORU VERİLDİ

Antalya Atatürk Stadyumu, 2010 yılında stadın taşıyıcı kolonlarındaki çürüme nedeniyle TFF'den izin alamadı ve "maç oynanamaz'" raporuyla beraber stadyum kapatıldı.

OTOPARK VE GÖSTERİ ALANI OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1 Haziran 2015 tarihinde stadyum alanını 49 yıllığına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etti. İki kurum arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca stadyum yıkılarak Karaalioğlu Parkı ve Çevresi Kent Tasarım Projesi' kapsamında park, otopark ve gösteri alanı olarak düzenlenecek. Toplam 28 bin 905 metrekare genişliğe sahip alanda otopark dahil yapılacak ticari ünitelerde Bakanlık elde edilecek gelirin yarısına ortak olacak.





AÇIK TRİBÜN MUHAFA EDİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçim beyannamesinde Atatürk Stadı'nın kapalı ve kale arkası tribünlerinin yıkılarak meydan, yeşil alan ve gösteri havuzu yapılacağı, stadın 'ANTALYA' yazan açık tribününün ise kent belleği için muhafaza edileceği belirtilmişti.