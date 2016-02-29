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Bir bomba iddiada Şansal Büyüka'dan!

Usta gаzеtеci Şansal Büyükа, Mustafa Dеnizli'nin yаyıncı kuruluşа yаptığı açıklama sonrası müthiş bir iddiаdа bulundu

Bir bomba iddiada Şansal Büyüka'dan!

 Usta gazeteci Şansal Büyüka, Mustafa Denizli'nin yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sonrası müthiş bir iddiada bulundu.

 

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin,Gaziantepspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar sonrası Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

 

Denizli'yi dinledikten sonra kısa bir yorum yapan Büyüka, "Hocanın söylediklerinden anlaşılıyor ki, istifa kararı almış. Bakalım, hayırlı olsun" açıklaması yaptı.

 

YÖNETİCİLERİ HEDEF GÖSTERDİ

 

Şansal Büyüka daha sonra ise çok konuşulacak şu sözleri sarfetti: ''Zaten hocanın görevi bırakmasını yönetim kurulu içerisinde 4 gözle bekleyen isimler var!''

 

OKAN BURUK İDDİASI

 

Programın devamında açıklamalarına devam eden Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Okan Buruk olabileceğini iddia etti. 

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Şansal Büyüka
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