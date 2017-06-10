Bilal Meşe'nin Arda Turan yazısı Arda Bilal Meşe'ye neden saldırdı? İşte o yazı

Arda Turan Bilal Meşe kavgası nın sebebi olan Bilal Meşe'nın Arda Turan yazısı ortaya çıktı. Bilal Meşe'nin 24 Haziran 2016 tarihli Arda Turan yazısı kavganın gerçek sebebi.
Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye söylediği "Şimdi konuş bakalım. Ben futbolu bırakırım ama aileme şerefime laf söyletmem. o... ç... Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim! Futbolu bırakırım ama şerefime, aileme laf söyletmem. Öyle haber yapamazsın!" sözlerine Bilal Meşe'nin EURO2016'dan hemen sonra 24 Haziran 2016'da kaleme aldığı yazıda kullandığı ifadeler olduğu ortaya çıktı.
Arda Turan Bilal Meşe kavgası nın sebebi olan Bilal Meşe'nın Arda Turan yazısı ortaya çıktı. Bilal Meşe'nin 24 Haziran 2016 tarihli Arda Turan yazısı kavganın gerçek sebebi.