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Bilal Meşe'nin Arda Turan yazısı Arda Bilal Meşe'ye neden saldırdı? İşte o yazı

Arda Turan Bilal Meşe kavgası neden çıktı? Arda neden Bilal Meşe'ye saldırdı? Bilal Meşe Arda Turan için ne yazmıştı? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde! İşte Bilal Meşe'nin yazdığı Arda Turan yazısı

Bilal Meşe'nin Arda Turan yazısı Arda Bilal Meşe'ye neden saldırdı? İşte o yazı

Arda Turan Bilal Meşe kavgası nın sebebi olan Bilal Meşe'nın Arda Turan yazısı ortaya çıktı. Bilal Meşe'nin 24 Haziran 2016 tarihli Arda Turan yazısı kavganın gerçek sebebi.

Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye söylediği "Şimdi konuş bakalım. Ben futbolu bırakırım ama aileme şerefime laf söyletmem. o... ç... Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim! Futbolu bırakırım ama şerefime, aileme laf söyletmem. Öyle haber yapamazsın!" sözlerine Bilal Meşe'nin EURO2016'dan hemen sonra 24 Haziran 2016'da kaleme aldığı yazıda kullandığı ifadeler olduğu ortaya çıktı.

İŞTE ARDA TURAN BİLAL MEŞE KAVGASINI ÇIKARAN O İFADELER

Arda Turan'ın "asla unutmayacağım" ve "aileme laf söyletmem" diyerek Bilal Meşe'ye tepki gösterdiği ilgili yazının bir bölümü şu şekilde:

"Milli Takım kampında perde arkasında yaşananları yinelemeye gerek yok... Herkes, yazdı, çizdi, yorumlarını yaptı! Yaşanmaması gereken olaylar asla bu kötü futbola mazeret olamaz. Primin tartışmalarına girecek halimiz de yok. Efendim 3-4 oyuncunun kilo fazlası dikkatimizi çekti. Bu oyun profesyonellerin oyunudur. Yediğinize, içtiğinize, kilonuza, yaşam biçiminize dikkat edeceksiniz kardeşim! Zorluk derecesi yüksek bir oyundan para kazanıyorsanız formunuzu hep üst seviyede tutmak zorundasınız. Diyeceğimiz o ki, bu sizin işiniz, ekmek paranız. Kazandığınız parada asla gözümüz yok, helal olsun. İşinize saygı duyacaksınız, ihanet etmeyeceksiniz!

"Haa bir de ailevi sorunlarınızı da asla işinize karıştırmayacaksınız! Hele hele Milli Takım'ın o formasını taşıyorsanız, sorunu kampa taşımak yerine çözümü yine aile içinde arayacaksınız. Ya da bu süreçte rafa kaldırmayı, işinize odaklanmayı bileceksiniz! Artı her işte olduğu gibi, futbolda da dün yoktur, yarın vardır."
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