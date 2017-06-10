Bilal Meşe kimdir? Arda Turan Bilal Meşe'ye neden saldırdı?

Geçtiğimiz gün A Milli Takım uçağında yaşanan Arda Turan Bilal Meşe kavgasının ardından Bilal Meşe kamuoyu tarafından merak edilmeye başlandı. Peki uçakta neler yaşandı ve olayın maduru Bilal Meşe kimdir?



Arda Turan Bilal Meşe kavgası



Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye söylediği "Şimdi konuş bakalım. Ben futbolu bırakırım ama aileme şerefime laf söyletmem. o... ç... Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim! Futbolu bırakırım ama şerefime, aileme laf söyletmem. Öyle haber yapamazsın!" sözlerine Bilal Meşe'nin EURO2016'dan hemen sonra 24 Haziran 2016'da kaleme aldığı yazıda kullandığı ifadeler olduğu ortaya çıktı.





İŞTE ARDA TURAN BİLAL MEŞE KAVGASINI ÇIKARAN O İFADELER

Arda Turan'ın "asla unutmayacağım" ve "aileme laf söyletmem" diyerek Bilal Meşe'ye tepki gösterdiği ilgili yazının bir bölümü şu şekilde:

"Milli Takım kampında perde arkasında yaşananları yinelemeye gerek yok... Herkes, yazdı, çizdi, yorumlarını yaptı! Yaşanmaması gereken olaylar asla bu kötü futbola mazeret olamaz. Primin tartışmalarına girecek halimiz de yok. Efendim 3-4 oyuncunun kilo fazlası dikkatimizi çekti. Bu oyun profesyonellerin oyunudur. Yediğinize, içtiğinize, kilonuza, yaşam biçiminize dikkat edeceksiniz kardeşim! Zorluk derecesi yüksek bir oyundan para kazanıyorsanız formunuzu hep üst seviyede tutmak zorundasınız. Diyeceğimiz o ki, bu sizin işiniz, ekmek paranız. Kazandığınız parada asla gözümüz yok, helal olsun. İşinize saygı duyacaksınız, ihanet etmeyeceksiniz!

"Haa bir de ailevi sorunlarınızı da asla işinize karıştırmayacaksınız! Hele hele Milli Takım'ın o formasını taşıyorsanız, sorunu kampa taşımak yerine çözümü yine aile içinde arayacaksınız. Ya da bu süreçte rafa kaldırmayı, işinize odaklanmayı bileceksiniz! Artı her işte olduğu gibi, futbolda da dün yoktur, yarın vardır."

Gazeteciliğe 1973 yılında başlayan Bilal Meşe lise mezunudur. Mesleğe Türk Haberler Ajansı'nda başlayan Bilal Meşe, ilk olarak Beşiktaş muhabirliği yapmıştır. Ünlü gazeteci şu an Milliyet gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır.