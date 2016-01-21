Bilal Kısa'dan Hamza Hamzaoğlu'na soğuk duş

Bilal ile Hamzaoğlu görüşürken, kulüpler düzeyinde de transfer konuşuldu. Ancak hem Bilal, hem kulüp teklifi reddetti.



Birlikte çok yakın mesai harcadığı Hamzaoğlu’na teklifinden ötürü teşekkür eden Bilal, “Şimdi değil, ancak sezon sonu duruma göre konuşuruz hocam” karşılığını verdi.



Galatasaray yönetimi de, Mustafa Denizli’nin de görüşü doğrultusunda oyuncuyu bırakmayacağını iletti.