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Bilal Kısa'dan Hamza Hamzaoğlu'na soğuk duş

Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'da forma giyen eski futbolcusu Bilal Kısa için nabız yokladı fakat tecrübeli futbolcudan olumsuz yanıt aldı

Bilal Kısa'dan Hamza Hamzaoğlu'na soğuk duş

 Bilal ile Hamzaoğlu görüşürken, kulüpler düzeyinde de transfer konuşuldu. Ancak hem Bilal, hem kulüp teklifi reddetti.



Birlikte çok yakın mesai harcadığı Hamzaoğlu’na teklifinden ötürü teşekkür eden Bilal, “Şimdi değil, ancak sezon sonu duruma göre konuşuruz hocam” karşılığını verdi.



Galatasaray yönetimi de, Mustafa Denizli’nin de görüşü doğrultusunda oyuncuyu bırakmayacağını iletti.

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