Beykan Şimşek Milli Takım Formasını İstiyor

Medicana Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Beykan Şimşek, hedefinin Sivasspor'da kalıcı olmak ve milli takıma seçilmek olduğunu söyledi.

Sivasspor'un resmi yayın organı Sivasspor Dergisi'ne açıklamalarda bulunan, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen genç orta saha oyuncusu Beykan Şimşek, kariyerinde ilk olarak Beşiktaş ile görüştüğünü ancak anlaşamayınca çocukluğunda tuttuğu takım olan Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığını söyledi. Fenerbahçe'de kalıcı olabileceğine inandığını aktaran Şimşek, 2013 yılında Fenerbahçe formasıyla Bursaspor'a attığı golü unutamadığını belirtti.

Bursaspor'a attığı golden sonra yaşadıklarını anlatan Şimşek, "Sezon başında kampa çağrılmamıştım ve çok üzülmüştüm. Devre arasına kadar kendimle çok konuştum, çok hırslandım. Çalışıp, çabaladıktan sonra kalıcı olabileceğime inandım. Aykut Hoca beni devre arası kampına çağırdı. Orada da iyi bir performans gösterdim. Hemen profesyonel imza attırdılar. İkinci devrede bütün maçlarda kadroya girdim. Avrupa maçları dahil hep kadrodaydım. İlk maçımız Elazığ maçıydı. Aykut Hoca bana ikinci yarı oynatabileceğini söylemişti. Fakat ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştük. O yüzden ilk maçım orada nasip olmadı. Elazığ maçından sonra Bursaspor ile Türkiye Kupası maçı vardı. Çok iyi çalışıyordum, hoca da görüyordu. 2-0 gibi iyi bir skor yakaladık. Sonrasında da oyuna girdim. Çok hazırdım. Altyapıdaki arkadaşlarıma, herkese söylüyordum, 15-20 dakika şans bulsam gol atacağıma inanıyordum. Oyuna girmek nasip oldu. Semih ağabey pas verdi, sağ olsun asistini yaptı. Golden sonra Cristian Baroni beni omuzlarına aldı, Volkan ağabey bile kalesinden çıkıp geldi, hepsi beni tebrik ettiler" dedi.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

Sivasspor'da kalıcı olmak istediğini, hedefinin milli takım olduğunu söyleyen Şimşek, "Bulunduğum yerde en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Burada kalıcı olmak istiyorum. Burada varlığımı en yüksek şekilde hissettirmek ve maç kazandırmak istiyorum. Sonrasında tabi ki de milli takımda bayrağımızı en iyi şekilde taşıyıp temsil etmek istiyorum. Sonrasında da nasip olursa kendimi geliştirip yurt dışında da bir kariyer planlaması yapmayı isterim" ifadelerini kullandı. - SİVAS