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Beyaz TV'den büyük iddia!

Beyaz TV Spor Servisi'nden Sercan Dikme'nin iddiasına göre Beşiktaş, Samir Nasri ve Vincent Aboubakar ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Beyaz TV'den büyük iddia!

 Beşiktaş bombaları bir bir patlatıyor.

Siyah Beyazlılar, Beyaz TV'nin son dakika geçtiği habere göre; Manchester City forması giyen Samir Nasri ve Porto'nun golcüsü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Bonservis bedelleri yüksek olan bu iki futbolcunun kiralık formülüyle takıma kazandırılması gündemdeydi ve iddia da gerçekleşmiş oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iki süper yıldızı transfer ederek Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeyi amaçlıyor.

Kara Kartal, zorlu Devler Ligi'nde rakiplerine karşı üstünlük sağlamak istiyor ve lig maçlarında da ezeli rakiplerine karşı üstünlük sağlamak istiyor. Resmi açıklamalar yarın yapılacak.

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Beyaz TV Spor ServisiSercan DikmeBeşiktaşSamir Nasri
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