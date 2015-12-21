''Beşiktaş'tan Ayrılmak İstiyorum''

Geçtiğimiz sezonun devre arasında AIK Solna’dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexander Milosevic, bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.



İsveç’in Expressen gazetesine göre 23 yaşındaki savunma oyuncusu, teknik ekip ve yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. İsveç’in EURO 2016 kadrosunda olması beklenen Milosevic’in ara dönemde daha çok forma giyme şansı bulabileceği bir takıma gitmek için böyle bir karar aldığı belirtildi.



Konu hakkında Expressen’e konuşan Milosevic, bu iddiayı ne yalanladı be de doğruladı. Bu konu hakkında yorum yapmayacağını belirten İsveçli oyuncu, “Hocayla ya da yönetimle konuştuklarımı medyayla paylaşmayacağım. Beşiktaş ile bir sözleşmem var, profesyonel biriyim. Ama aynı zamanda ben de diğer oyuncular gibi daha fazla forma giymek istiyorum. Her şeyden önemlisi EURO 2016 var ve ben orada olmayı çok istiyorum. Beni satıp satmama kararı Beşiktaş’ın. Ligde liderken ve bu kadar galibiyet almışken hocanın hatalı olduğunu söylemek zor. Hoca iyi işler yapıyor ama hiçbir futbolcu kenarda oturduğu için mutlu olmaz” ifadelerini kullandı.

