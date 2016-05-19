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Beşiktaş’tan 14. Şampiyonluk Kutlaması
Spor Toto Süper Lig’in bu yıl ki şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Arena’da görkemli bir kutlama yaptı. 14.kez kupayı kaldıran siyah beyazlı kulübün şampiyonluk kutlaması haberimizde.
19 Mayıs 2016 Perşembe 22:42
Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyonluğunu kutluyor.
Siyah-beyazlı takımın teknik heyet ve futbolcuları, İstanbul Boğazı'nda tekneyle şampiyonluk turu attı.
Vodafone Arena'da yapılacak şampiyon kutlamaları için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıkan siyah-beyazlılar, Anadoluhisarı'nda kendileri için özel olarak hazırlanan tekneyle boğaz turuna çıktı.
Siyah-beyazlıları taşıyan tekneye çok sayıda taraftar, tekne ve yatlarıyla eşlik etti.
Boğaz turunda büyük sevinç yaşayan teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk şarkıları söyleyip, cep telefonlarıyla görüntü aldı. Beşiktaş bayrakları dalgalandırıp, meşaleler yakan ve "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarında bulunan siyah-beyazlı taraftarlar da renkli görüntüler oluşturdu.
Teknik direktör Şenol Güneş ve Alman futbolcu Mario Gomez, kendilerini takip eden teknelerdeki taraftarlara "üçlü" çektirdi.
Şampiyonluk turunda Güneş ve futbolcular, şampiyonluk pastası da kesti.
- Dolmabahçe'de binlerce taraftarlar karşıladı
Beşiktaş'ı taşıyan tekneyi Dolmabahçe'de binlerce siyah-beyazlı taraftar karşıladı.
Siyah-beyazlıları taşıyan teknenin kıyıya yanaşmasıyla, meşaleler yakan ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Vadofone Arena'nın önünü adeta karnaval alanına çevirdi.
Tekneden inerek üstü açık otobüse binen siyah-beyazlılar, daha sonra taraftarların coşkulu sevgi gösterileri altında stada giriş yaptı.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından bugün Vodafone Arena'da gerçekleşecek kupa töreni için Ümraniye'den yola çıkan Beşiktaş Futbol Takımı, Kandilli'den Dolmabahçe'ye tekne ile geçti. İstanbul Boğazı'na açılan ve Beşiktaş Futbol Takımını taşıyan tekneye taraftarlarda kiraladıkları teknelerle eşlik etti.
Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı için poster çekimi yapıldı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları, futbol takımı oyuncuları ile idari personel katıldı.
Çekimler sırasında yöneticiler ile futbolcular, karşılıklı "Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş." tezahüratında bulundu.
Beşiktaş Kulübü, Bakırköy Atatürk Yaşam Köyü Tesisleri'nin üst kullanım hakkının 10 yıllığına alınacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bakırköy Belediye Başkanlığı ile bu konuda mutabakata varıldığı bildirildi.
Finansman ve hizmet iş birliğine dayanan projeyle mevcut tesislerin yenileneceği ve daha modern hale dönüştürüleceği, tadilata ilişkin masraf ve sorumlulukların kulübe ait olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tesislerde çalışan belediye personeli idari, mali, hukuki ve haklar yönünden hiçbir kayba uğramadan kulübümüz personeli olarak çalışmaya devam edecektir. Tesislerde faaliyet gösteren amatör kulüpler, tesisleri kullanmaya ve sportif faaliyetleri sürdürmeye devam edecektir. Tesislerde sunulacak her türlü hizmetten gerçek ve tüzel kişilerin faydalanması sağlanacaktır. Tüm masrafı ve sorumluluğu kulübümüze ait olmakla birlikte sporcu sağlığı merkezi ve 235 öğrenci kapasiteli, 13 sınıflı ve 44 personelin hizmet verebileceği bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan yeni kreş binaları inşa edilip Bakırköy Belediye Başkanlığı'na teslim edilecektir."
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