Beşiktaş’tan 14. Şampiyonluk Kutlaması

- Dolmabahçe'de binlerce taraftarlar karşıladı

Beşiktaş'ı taşıyan tekneyi Dolmabahçe'de binlerce siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Siyah-beyazlıları taşıyan teknenin kıyıya yanaşmasıyla, meşaleler yakan ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Vadofone Arena'nın önünü adeta karnaval alanına çevirdi.

Tekneden inerek üstü açık otobüse binen siyah-beyazlılar, daha sonra taraftarların coşkulu sevgi gösterileri altında stada giriş yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı için poster çekimi yapıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları, futbol takımı oyuncuları ile idari personel katıldı.

Beşiktaş Kulübü, Bakırköy Atatürk Yaşam Köyü Tesisleri'nin üst kullanım hakkının 10 yıllığına alınacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bakırköy Belediye Başkanlığı ile bu konuda mutabakata varıldığı bildirildi.

Finansman ve hizmet iş birliğine dayanan projeyle mevcut tesislerin yenileneceği ve daha modern hale dönüştürüleceği, tadilata ilişkin masraf ve sorumlulukların kulübe ait olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tesislerde çalışan belediye personeli idari, mali, hukuki ve haklar yönünden hiçbir kayba uğramadan kulübümüz personeli olarak çalışmaya devam edecektir. Tesislerde faaliyet gösteren amatör kulüpler, tesisleri kullanmaya ve sportif faaliyetleri sürdürmeye devam edecektir. Tesislerde sunulacak her türlü hizmetten gerçek ve tüzel kişilerin faydalanması sağlanacaktır. Tüm masrafı ve sorumluluğu kulübümüze ait olmakla birlikte sporcu sağlığı merkezi ve 235 öğrenci kapasiteli, 13 sınıflı ve 44 personelin hizmet verebileceği bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan yeni kreş binaları inşa edilip Bakırköy Belediye Başkanlığı'na teslim edilecektir."

Çekimler sırasında yöneticiler ile futbolcular, karşılıklı "Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş." tezahüratında bulundu.