Beşiktaş’ta Sosa antrenmana katıldı

Türkiye’deki terör olaylarını bahane eden ve Milan’a gitmek isteyen Jose Sosa’ya taviz vermeyen Beşiktaş’ta yönetim, Arjantinli oyuncunun antrenmana katılmasını sağladı.



Başkan Fikret Orman dün sert açıklamalar yaparak, Sosa’yı Ukrayna’dan savaşın merkezinden alıp geldiklerini ve şimdi Milan’a gitmek için terörü bahane etmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söylemişti. Başkan Fikret Orman ”Kimse benim zekamla oynayamaz, bedelini çok ağır ödetirim” diye konuşmuştu.

Edinilen bilgiye göre Sosa, dün gece Başkan Fikret Orman ile görüştü ve krizi sona erdiren anlaşma sağlandı. Beşiktaşlı Yöneticiler de Sosa’nın takımda kaldığını söyledi.



Ayrıca Şenol Güneş’in antrenman öncesinde tesislerde tüm takıma bir konuşma yaptığı ve yeni transfere hitap edercesine Sosa’ya “Aramıza hoşgeldin” dediği belirtilirken, Arjantinli oyuncuyu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı