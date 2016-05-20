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Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup gelen Tekliflere Kapı Kapalı

Beşiktaş’ın bu sene elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan başarılı futbolcu Oğuzhan Özyakup için kulübe gelen resmi transfer tekillerine ret cevabı veriliyor. Kara Kartal’ın başarılı futbolcusu için İspanya’dan gelen teklifler olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup gelen Tekliflere Kapı Kapalı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Kadrosuna öncelikli olarak iki yabancı ismi monte etmek isteyen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan da başta Mario Gomez ve Oğuzhan Özyakup'u takımda tutmak için büyük bir çaba sarfediyor.

Mario Gomez ile büyük oranda anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yönetim, Oğuzhan Özyakup'un bonservis bedelini belirledi. Sezon başında Lazio'nun 9 milyon euroluk transfer teklifini reddeden Beşiktaş Yönetimi, Sporx'in haberine göre EURO 2016 öncesinde hem İtalya hem de İspanya'dan gelen 13 milyon euroluk teklifi reddetti ve milli futbolcunun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.
Oğzuhan Özyakup için yapılan teklifin La Liga ekiplerinden Real Socieadad'dan geldiği iddia ediliyor.

Oğuzhan Özyakup için 20 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Beşiktaş Yönetimi, bu rakamın altında teklif yapan kulüpler ile görüşmeme kararı aldı. İtalya ve İspanya'dan ciddi teklifler alan Oğuzhan için Slaven Bilic'in takımı West Ham United'ın da nabız yoklamaya başladığı ve önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı yönetim ile masaya oturacağı öğrenildi.
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BeşiktaşTransferOğuzhan özyakup
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