Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup gelen Tekliflere Kapı Kapalı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Kadrosuna öncelikli olarak iki yabancı ismi monte etmek isteyen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan da başta Mario Gomez ve Oğuzhan Özyakup'u takımda tutmak için büyük bir çaba sarfediyor.
Oğuzhan Özyakup için 20 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Beşiktaş Yönetimi, bu rakamın altında teklif yapan kulüpler ile görüşmeme kararı aldı. İtalya ve İspanya'dan ciddi teklifler alan Oğuzhan için Slaven Bilic'in takımı West Ham United'ın da nabız yoklamaya başladığı ve önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı yönetim ile masaya oturacağı öğrenildi.