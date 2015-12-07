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Beşiktaş'ta Malgarejo Seferberliği

Beşiktaş, Kuban Krasnodar formasını giyen Lorenzo Melgarejo'yu kadrosuna katmak içim çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Malgarejo Seferberliği

 Ramon Motta ve İsmail Köybaşı ikilisinden bir türlü beklediği verimi alamayan Kara Kartal sol bekteki problemi çözmek için harekete geçti.

Sovspor'un haberine göre siyah beyazlıların temel hedefi orta alan ve forvette de görev yapabilen hücumcu bek Melgarejo. 

Rusya'da kulüplerin yaşadığı ekonomik problemden nasibini fazlasıyla alan Kuban'ın bazı yıldızlarını elden çıkarmaya hazırlandığı ve bu isimlerin başında da Paraguaylı Melgarejo'nun geldiği düşünülüyor.

25 yaşındaki oyuncu da maaşını düzenli alamadığı için Rusya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

2011-13 sezonları arasında Benfica'da forma giydikten sonra ismini duyuran Melgarejo 2013'ten bu yana kariyerini Rusya'da sürdürüyor.

Bir dönem Liverpool'un da yakından izlediği Lorenzo Melgarejo, bu sezon Rus ekibiyle çıktığı 17 maçta rakip filelere 9 gol bıraktı. 
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