Beşiktaş’ta Bir Kez Daha Başkan Fikret Orman!

Saat 10.00'da başlayacak kongrede öncelikle seçim divan kurulu belirlenecek. Gündemin diğer maddelerinin ardından oy verme işlemine geçilecek. Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek ve ardından sayım işlemi başlayacak.
Beşiktaş Kulübünde, 2012 yılında Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasıyla boşalan kulüp başkanlığına aday olan Fikret Orman, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Orman, kulübün 2013 yılında yapılan olağan genel kurulunda ise ikinci kez başkanlığa seçildi.
- Yönetim kurulu aday listesi Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor: Asil: Ahmet Nur Çebi, Umut Güner, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Erdal Torunoğulları, Emre Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Hakan Kalkavan Yedek: Hakan Özköse, Erdal Karacan, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Candaş Tolga Işık, Emre Kocadağ - Üyeler için servis Olağan seçimli genel kurula katılmak isteyen üyelere İstanbul'un çeşitli yerlerinden servis kaldırılacak.
Anadolu ve Avrupa yakasındaki belirli merkezlerden kongrenin yapılacağı salona sabah erken saatlerden itibaren servis hizmeti sağlanacak.