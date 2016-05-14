Beşiktaş’ta Bir Kez Daha Başkan Fikret Orman!

Beşiktaş olağan genel kurul seçimlerinde bir kez daha Fikret Orman ve ekibini göreve getirdi. Fikret Orman bu seçimle beraber 3.kez kulübe başkanlık yapmış olacak. Detaylar haberimizde.

14 Mayıs 2016 Cumartesi 11:08