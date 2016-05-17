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Beşiktaş’ta Barbekü Keyfi!
Beşiktaş geçtiğimiz hafta Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyet ile birlikte şampiyonluğunu ilan eti, Kulüp içerisinde morallerin yerinde olduğunu gözlemlenirken bugün siyah beyazlı ekip barbekü partisi verdi.
17 Mayıs 2016 Salı 20:50
Osmanlıspor’u mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ta bugün barbekü partisi düzenlendi.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen barbekü partisine Başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri ve Beşiktaş’ı takip eden basın mensuplarıyla birlikte siyah-beyazlı futbolcular katıldı.
Birlik ve beraberlik görüntüsü sergileyen siyah-beyazlı camiada özellikle Başkan Fikret Orman’ın neşeli görüntüleri dikkat çekti. Futbolcularla birlikte sarmaş dolaş olan Beşiktaşlı yöneticiler, gelen şampiyonlukla birlikte bu sevinci barbekü partisinde doyasıya yaşadı.
Türk futbolcular ise barbekü partisinden Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya’nın düğünü sebebiyle erken ayrılmak zorunda kaldı.
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