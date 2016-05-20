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Beşiktaş’ta 2 Futbolcu Takımdan Ayrıldı
2015-2016 Şampiyonu Beşiktaş sezonu bitirmesi ile birlikte yeni yıl hazırlıklarına başladı. Beşiktaş’ta 2 oyuncu takımdan ayrıldı. Detaylar haberimizde.
20 Mayıs 2016 Cuma 11:52
Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic ile birlikte gelen 43 yaşındaki kaleci antrenörü Jose Sambade Carreira, Bilic'in takımdan ayrılmasının ardından yönetime ayrılmak istediğini iletmişti.
Haziran 2016'ya kadar sözleşmesi olan İspanyol çalıştırıcı, ikna edilerek bir sezon daha takımda kalması istenmişti. Bu sezon da takımdaki görevini sürdüren Sambade, sezon bitmesi ve şampiyonluk coşkusunun yaşanmasının ardından, twitter hesabından şu sözlerle Beşiktaş'a veda etti:
Bu macerada beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Beşiktaş'taki hedefime ulaştım. Şimdi benim için yeni maceralara atılma zamanı
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Anahtar Kelimeler:BeşiktaşYeni SezonTransferJose Sambade
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