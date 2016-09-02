Beşiktaşlı yıldızın hayatı kitap oldu!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson'ın hayatının kitap haline getirildiği belirtildi.

Kulübün aylık resmi dergisinin editörü tarafından yazılan kitabın Beşiktaş dergisi okuyucuları başta olmak üzere tüm sporseverlere sunulduğu kaydedildi.

Beşiktaş dergisinin eylül sayısıyla birlikte hediye edilen kitabın içeriğinde 33 yaşındaki oyuncunun Tobago'nun kumsalları ve Ontario Gölü'nün çevresinde şekillenen çocukluğundan başlayıp, Kanada, Avrupa ve Beşiktaş'ta devam eden yetişkinlik dönemlerine dair spora adanmış tüm yaşamının gözler önüne serildiği ifade edildi.

Atiba Hutchinson'ın hayat hikayesinin yanı sıra ailesi, takım arkadaşları ve sevenlerinin Kanadalı futbolcunun hakkındaki düşünceleri de kitapta yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüp, derginin ağustos sayısında da Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın hayatını, "kısa roman" niteliğinde kitap haline getirmişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, siyah-beyazlı ekipte kupalar kazanmak istediğini bildirdi.

Beşiktaş dergisinin eylül sayısında minik taraftarlar Kaan Doğan ve Aral Efe Vural'ın sorularına cevap veren tecrübeli oyuncu, kulüp tarihine geçmek istediğini belirterek, "Beşiktaş tarihinde adım geçsin istiyorum. Sevilla, Brezilya ve Barcelona'da kazandığım kupaları burada da kaldırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpten teklif gelince başka bir ülkede kariyerine devam etme fikrinin hoşuna gittiğini vurgulayan Adriano, "Beşiktaş gibi büyük bir futbol kulübünden teklif geldiğinde kabul ettim. Kariyerime başka bir ülkede devam etme fikri hoşuma gitti. Kontratım süresince elimden geleni yapacağım." şeklinde görüşlerini aktardı.

Futbolcu olmak için çok fedakarlıklar yaptığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Herkesin bir hayali var. Hayaller ve hedefler birbirine uyumlu olmalı. Gerçekten futbolcu olmak istiyorsanız yaşamınızdan bazı fedakarlıklar yapmanız lazım. Ben, futbolcu olmak için çocukken oyun saatlerimden ödün verirdim. Bu fedakarlık tamamen ne istediğinize bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.