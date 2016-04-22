Beşiktaşlı Süper Mario gitmek istiyor!

İtalya'nın güçlü medya organlarından biri olan La Nazione gazetesine göre, Beşiktaş'ın ünlü ismi Mario Gomez'in menajeri ve avukatları aracılığıyla Fiorentina kulübüne, Gomez'in kontratını feshetme talebinde bulundu. Eğer bu iddia doğru ise Gomez ayrıldıktan sonra başka bir kulübe satılırsa Beşiktaş bu satıştan pay alacak. Gomez kulüpte kalmak isteseydi, Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeden Gomez'i renklerine bağlayabilecekti.
Asıl mesele para
Habere göre Gomez'in menajeri Uli Ferber, İtalyan kulübüyle pazarlık masasına oturarak, kulüpten Gomez'in serbest kalmasını ve sözleşmesinin feshedilmesini talep etti.
Ayrıca haberde Fiorentina'nın bu teklifi reddettiği ve Gomez'in sezon sonunda Türkiye'de kalmayacağını düşündüklerini dolayısıyla Alman golcüden para kazanma beklentisine girdikleri belirtildi. "Beşiktaş, Gomez'i istiyorsa..." Öte yandan Fiorentina kulübünün Sportif Direktörü Andrea Rogg, Mario Gomez'in Beşiktaş'la sezon sonu sona erecek olan kiralık sözleşmesiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.
İtalyan La Nazione gazetesine konuşan Rogg, "Mario'nun Beşiktaş'taki performansından dolayı mutluyuz. O büyük bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmaya devam ederse, kulübün bize 9 milyon € ödemesi gerekiyor. Beşiktaş dışında bir takıma giderse de kazancımız yine yüksek olacak" dedi.
2017 yılına kadar Fiorentina futbolcusu
Mario Gomez'in kiralık sözleşmesinde yer alan maddeye göre Gomez'in 2017 yılına kadar Fiorentina kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Eğer Gomez, Beşiktaş'ta kalmak isterse siyah beyazlı kulüp Fiorentina'ya hiçbir şekilde bonservis bedeli ödemeyecek. Ayrıca Alman golcü, Beşiktaş dışında başka bir kulübe gtmek isterse de Beşiktaş bu satıştan pay alacak.
Mario Gomez kimdir? Kısaca hayatı
İtalya'nın güçlü medya organlarından biri olan La Nazione gazetesine göre, Beşiktaş'ın ünlü ismi Mario Gomez'in menajeri ve avukatları aracılığıyla Fiorentina kulübüne, Gomez'in kontratını feshetme talebinde bulundu. Eğer bu iddia doğru ise Gomez ayrıldıktan sonra başka bir kulübe satılırsa Beşiktaş bu satıştan pay alacak. Gomez kulüpte kalmak isteseydi, Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeden Gomez'i renklerine bağlayabilecekti.