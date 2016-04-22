Beşiktaşlı Süper Mario gitmek istiyor!

İtalya'nın güçlü medya organlarından biri olan La Nazione gazetesine göre, Beşiktaş'ın ünlü ismi Mario Gomez'in menajeri ve avukatları aracılığıyla Fiorentina kulübüne, Gomez'in kontratını feshetme talebinde bulundu. Eğer bu iddia doğru ise Gomez ayrıldıktan sonra başka bir kulübe satılırsa Beşiktaş bu satıştan pay alacak. Gomez kulüpte kalmak isteseydi, Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeden Gomez'i renklerine bağlayabilecekti.



Asıl mesele para



Habere göre Gomez'in menajeri Uli Ferber, İtalyan kulübüyle pazarlık masasına oturarak, kulüpten Gomez'in serbest kalmasını ve sözleşmesinin feshedilmesini talep etti.



Ayrıca haberde Fiorentina'nın bu teklifi reddettiği ve Gomez'in sezon sonunda Türkiye'de kalmayacağını düşündüklerini dolayısıyla Alman golcüden para kazanma beklentisine girdikleri belirtildi. "Beşiktaş, Gomez'i istiyorsa..." Öte yandan Fiorentina kulübünün Sportif Direktörü Andrea Rogg, Mario Gomez'in Beşiktaş'la sezon sonu sona erecek olan kiralık sözleşmesiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.



İtalyan La Nazione gazetesine konuşan Rogg, "Mario'nun Beşiktaş'taki performansından dolayı mutluyuz. O büyük bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmaya devam ederse, kulübün bize 9 milyon € ödemesi gerekiyor. Beşiktaş dışında bir takıma giderse de kazancımız yine yüksek olacak" dedi.



2017 yılına kadar Fiorentina futbolcusu



Mario Gomez'in kiralık sözleşmesinde yer alan maddeye göre Gomez'in 2017 yılına kadar Fiorentina kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Eğer Gomez, Beşiktaş'ta kalmak isterse siyah beyazlı kulüp Fiorentina'ya hiçbir şekilde bonservis bedeli ödemeyecek. Ayrıca Alman golcü, Beşiktaş dışında başka bir kulübe gtmek isterse de Beşiktaş bu satıştan pay alacak.







Mario Gomez kimdir? Kısaca hayatı





Beşiktaş’ın bu sezonun başında flaş bir biçimde İtalya’nın mühim kulübü Fiorentina’dan aktarma ettiği Mario Gomez kimdir?

Mario Gomez , 10 Temmuz 1985’te Almanya’da Riedlingen’dedoğdu. Babası Jose Gomez Garcia İspanyol, annesi Christel Roth ise Almandır. Hem İspanyol hem Alman yurtdaşlığı olan Gomez, tercihini Alman Milli Takımından yana kullandı.

Profesyonel kariyerine 8 Mayıs 2003’de Hamburger SV karşısında çıktı. 2004-2005 sezonunda Stuttgart’ın 2. grupında 24 maçta 15 kez sahaya çıkan Mario Gomez, 2005-2006 sezonunda A grupına yükseldi. 17 Eylül 2005'de Mainz 05 – Stuttgart maçında ilk golünü attı ve Stuttgart o maçı 2-1 kazandı. A gruptaki ilk sezonunda 30 maçta 6 gol atan Gomez, ilk sezonundan sonra performansını git gide yükselterek Stuttgart’ın en mühim oyuncusu durumuna gelmiş, 2007 senesinde Stuttgart ile şampiyonluk yaşamıştır. Mario Gomez Stuttgart formasıyla çıktığı 156 maçta 87 gol atmıştır.

Bayern Münih transferi

2008-2009 sezonu sonucunda Bayern Münih’e 35 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında aktarma oldu. 35 milyon Euro ile Bundesliga’da en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu. Bayern Münih formasıyla, 2013'de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşam sürdüren Gómez 2 kez de 2009-10 ve 2012-13 sezonlarında Bundesliga şampiyonluğu görmüştür. 2010 ve 2013’de Almanya Kupası, 2010 ve 2012 senelerinde da Süper kupa şampiyonlukları yaşam sürdüren Gómez, toplamda Bayern Münich formasıyla 7 kupa sevinci yaşamıştır. 2010-2011 sezonunda ligde attığı 28 golle Bundesliga’da gol kralı olmuştur. Mario Gomez, Bayern Münih formasıyla çıktığı 174 maçta 113 gol atmıştır.

Fiorentina transferi

Fiorentina, 2012-2013 sezonunun sonucunda 15 milyon Euro bonservis karşılığında Alman yıldızı aktarma etti. Büyük beklentilerin bulunduğu 2 yıl süresince da yaşadığı sakatlıklardan ötürü dilenen performansı sergileyemeyen Alman yıldız, Fiorentina formasıyla çıktığı 47 maçta 14 gol atabildi.

Milli Takım kariyeri

İspanyol yurtdaşlığı da olduğu halde Alman Milli Takımı formasını tercih eden yıldız oyuncu, Almanya Milli Takımı’na ilk defa 2007 senesinde Almanya’nın İsviçre’ye karşı oynadığı milli maçta davetiyeldı ve bir de gol attı. Alman Milli Takımı formasıyla çıktığı 60 maçta 25 gol atma başarılı olmasını gözler önüne serdi