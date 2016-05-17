Beşiktaş’lı Gomez Krallık Unvanını Almak Üzere!

Beşiktaş ’ta bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanına sahip Gomez, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin ilk yabancı gol kralı olma başarısını gösterecek.

Spor Toto Süper Lig ’de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon luğunu ilan eden Beşiktaş’ta Alman futbolcu Mario Gomez , gol krallığına çok yakın. Sezon başında İtalya’nın Fiorentina takımından kiralık olarak transfer edilen ve siyah-beyazlı ekipte devam edip etmeyeceği merak konusu olan Alman futbolcu, Süper Lig’de bu sezon forma giydiği 33 maçta 26 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Ligde son haftaya girilirken en yakın takipçileri Antalyasporlu Samuel Eto’o’dan 6, Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega’dan da 7 gol fazla atan Gomez, sezonu zirvede tamamlaması durumunda gol krallığına ulaşacak.

Beşiktaş’ın dördüncü gol kralı olacak Mario Gomez, yarışı önde bitirmesi halinde Beşiktaş tarihindeki dördüncü gol kralı olacak. Ligde daha önce üç gol kralı çıkaran siyah-beyazlı takım, Gomez ile 14 sezon sonra bu başarıyı yakalayacak. Beşiktaş’ta 1962-1963 sezonunda Güven Önüt 19, 1989-1990 sezonunda da Feyyaz Uçar 28 golle ligin en skorer isimleri olurken, 2001-2002 sezonunda ise İlhan Mansız 21 golle zirveyi Galatasaraylı Arif Erdem ile paylaştı.

Takımın ilk yabancı gol kralı unvanını alacak Mario Gomez, sezonun en skorer ismi olduğu takdirde Beşiktaş’ın ilk yabancı gol kralı unvanını da alacak. Alman futbolcu, ayrıca Süper Lig’de gol krallığına ulaşan 8. yabancı futbolcu olacak.

En golcü yabancı Tecrübeli futbolcu, bu sezon sergilediği başarılı performansla adını Beşiktaş tarihine yazdırdı. Bu sezon oynadığı resmi maçlarda 28 kez ağları havalandıran Gomez, siyah-beyazlı takımın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olmayı başardı. Beşiktaş’ta daha önce bir sezonda en fazla golü (27) Senegalli Demba Ba kaydetmişti.