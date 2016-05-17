Beşiktaşlı Futbolcuya Chelsea’den Teklif!

Şampiyon Beşiktaş 'ın yıldızlarının katıldığı canlı yayına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da sürpriz yaparak dahil oldu. "Oğuzhan ile aramızda inanılmaz bir sevgi bağı var" diyen Fikret Orman genç yıldıza Avrupa'dan gelen teklif leri de açıkladı.

Fikret Orman, "Oğuzhan, Avrupa'ya gitmek isteyebilir. Bunlar çok normal. Hedefleri olabilir. Ama Oğzuhan, Beşiktaş'tan gidip de X bir ligin X bir takımına gidemez. Mesela Lazio istedi. Ne yapacak Oğuzhan, Lazio'da? İtalya Ligi aşağı düşüyor, Lazio da orta seviye bir takım. Ama Juventus'a gidecekse Beşiktaş da ona elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. Gidecekse gitsin Chelsea 'ye. O tarzda bir kulübe gitmesi lazım. Potansiyeli de zamanı da var." dedi.

OLCAY: BAŞKANIM CHELSEA'DEN TEKLİF Mİ VAR?

Başkan Fikret Orman'ın bu konuşmasını araya girerek kesen Olcay Şahan, "Başkanım yoksa Chelsea'den teklif mi var?" diyerek espriyi patlattı.

Fikret Orman Olcay'la ilgili olarak yaptığı yorumda ise, "Bu yıl kanatta rekabet çok fazlaydı. Ama Olcay formasını vermedi. Kim gelirse gelsin formayı alamadı. Olcay'ın yüzü bize enerji veriyor. Zemine indim, sırtıma bir adam çıktı. Taraftar sandım, bir baktım Olcay. Bize pozitif enerji saçıyor. Takımın ruhunu oluşturan kişilerin başında o geliyor. Düştüğü zaman da tam zıttı oluyor. Herkes ona bakıyor çünkü güneş gibi ama o batınca herkes düşüyor." ifadelerini kullandı.

TOLGA ZENGİN:

Oynadığım takım Beşiktaş ve takım şampiyonluğa gidiyor. Takım kaptanısın, göz önündesin, bunların da etkisi oldu. Haksızlık demiyorum ama sahaya çıkıp oynayan sensin. En güzel verilecek cevap şampiyonluktu. Herkesin farklı beklentileri oluyor. Takım kaptanından takımı vurmaya çalışıyorlar. İçimizde bizi yıpratmaya çalışan, Beşiktaşlı gibi görünüp Beşiktaşlı olmayan, gazeteci gibi görünüp menajerlik yapan çok insan gördük. İyi ile kötüyü ayırt etmek lazım ama Beşiktaş'ın kötülüğünü isteyen çok kişi var. Problem eleştiri değil ama yalan haber olayı çok kötü. Ben en kötü günümde bile hiçbir zaman kafamı öne eğmedim. Çünkü güçlü olman lazım. Herkes sana bakıyor. Bu yüzden çok üzgün olsam da hep güldüm. Sağ olsunlar arkadaşlarım da bana destek oldular. Kimse kimseye haksızlık yapmıyor. İşi bilen insanlar biliyor zaten.

Çok güzel bir şey. Dün çok güzel bir gündü. Çok sevdiğim bir arkadaşımın yakınını kaybetti o yüzden üzgündüm aslında.

Sevinçler de hüzünler de çok fazla abartılmadan yaşanmalı. Bu hak ettiğimiz bir şey, tabi ki sevincini yaşayacağız ama önümüzde daha çok uzun yıllar var. Daha çok şampiyonluklar, başarılar yaşayacağız. Bir Avrupa Şampiyonası var. İnşallah orada da başarılı olacağız

GOMEZ'İN KALMASINI İSTİYORUZ

Fikret Orman Mario Gomez'in durumuyla ilgili olarak, "Falcao'nun fotoğrafını bilerek beğenmedim. Öyle bakarken tıkladım. Olaya iki taraftan bakmak lazım. Mario çok düzgün bir arkadaş. Beşiktaş'a da iyi adapte oldu. Ama ona da bu golü attıran bir ekip var. Gökten bir top gelmiyor. Ekip işi bu. O da çok düzgün karakterli bir oyuncu. Tüm arkadaşları onu çok seviyor. Bir dünya yıldızı. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir oyuncu. Kendini yukarıda gören biri olsa hemen iteriz zaten. Beşiktaş'ta kalmasını istiyoruz ama Beşiktaş amaç olacak bir kurumdur, araç olacak değil. Mario'nun Beşiktaş'ta kalmasını istiyorum ama onun da istemesi lazım. Başka teklifler gelir de ona göre hareket edecekse biz orada olmayız. Kullanılacak bir kurum değiliz. Ciddi ve temiz bir kulübüz. İsteriz ki kalsın. Türkiye'nin en önemli santraforu bizde o da Cenk. Sol ayak, sağ ayak, kafa... Beşiktaş büyük bir kurumdur. Olmazsa ölürüz diye bir şey yok" yorumunu yaptı.