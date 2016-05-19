Beşiktaş’lı Futbolcular Ne Kadar Prim Aldı?

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında Lig TV'ye açıklamalarda bulundu.

Albayrak, kupayı bu akşam saat 21.00'e doğru alacaklarını bildirirken şampiyonluk primlerini açıkladı.

Siyah-Beyazlı takımın oyuncuları, şampiyonluk primi olarak 100'er bin Euro alacaklar. Albayrak, verilecek bu primin futbolcuların sezon başından bu yana aldıkları primlerden hariç olduğunu söyledi.

Süper Lig'in geçen yılki şampiyonu Galatasaray ise oyunculara 200'er bin Dolar prim dağıtmıştı.