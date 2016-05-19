Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş’lı Futbolcular Ne Kadar Prim Aldı?

Beşiktaş Torku Konyaspor ile yaptığı mücadeleden sonra lige noktayı koydu. Peki siyah beyazlı şampiyon ekibin futbolcuları ne kadar prim aldı? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş’lı Futbolcular Ne Kadar Prim Aldı?
Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında Lig TV'ye açıklamalarda bulundu. 

Albayrak, kupayı bu akşam saat 21.00'e doğru alacaklarını bildirirken şampiyonluk primlerini açıkladı. 

Siyah-Beyazlı takımın oyuncuları, şampiyonluk primi olarak 100'er bin Euro alacaklar. Albayrak, verilecek bu primin futbolcuların sezon başından bu yana aldıkları primlerden hariç olduğunu söyledi.

Süper Lig'in geçen yılki şampiyonu Galatasaray ise oyunculara 200'er bin Dolar prim dağıtmıştı.
İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTorku KonyasporFutbolcular Prim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.