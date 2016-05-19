Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş’lı Futbolcular Ne Kadar Prim Aldı?
Beşiktaş Torku Konyaspor ile yaptığı mücadeleden sonra lige noktayı koydu. Peki siyah beyazlı şampiyon ekibin futbolcuları ne kadar prim aldı? Detaylar haberimizde.
19 Mayıs 2016 Perşembe 20:01
Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında Lig TV'ye açıklamalarda bulundu.
Albayrak, kupayı bu akşam saat 21.00'e doğru alacaklarını bildirirken şampiyonluk primlerini açıkladı.
Siyah-Beyazlı takımın oyuncuları, şampiyonluk primi olarak 100'er bin Euro alacaklar. Albayrak, verilecek bu primin futbolcuların sezon başından bu yana aldıkları primlerden hariç olduğunu söyledi.
Süper Lig'in geçen yılki şampiyonu Galatasaray ise oyunculara 200'er bin Dolar prim dağıtmıştı.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:BeşiktaşTorku KonyasporFutbolcular Prim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.