Beşiktaşlı Futbolcular Barcelona’ya Meydan Okudu!

2015-2016 sezonu şampiyon Beşiktaş 'ta futbolcular Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk oldu.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan siyah beyazlıların yıldızları karşılaşmak istedikleri takımları açıkladı. İşte 3 futbolcunun kura tahmini;

Tolga Zengin: "Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbadan Leicester City gelsin, eğlenceli olur. Şöyle bir baktım da 1. torbadan Benfica, 2. torbadan Arsenal, 3. torbadan Olympiakos olsun"

Olcay Şahan: "1. torbadan Barcelona, 2. torbadan Dortmund, 3. torbadan Tottenham'ı alalım"

Oğuzhan Özyakup: ''1. torba Paris SG, 2. torba Arsenal, 3. torbadan da PSV, memlekete gidelim"







