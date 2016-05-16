Beşiktaş’lı Futbolcu Şampiyonluğu Trabzonspor’a Armağan Etti!

Tolga Zengin, şampiyonluğun Beşiktaş’a hayırlı olmasını dileyerek, “Herkesin emeği var. Hepsine anasının ak sütü kadar helal olsun. Üç seneden beri yağmur çamur, kar kış demeden, stadımız olmadan yaptığımız maçlara gelen taraftarlara da çok teşekkür ediyoruz. En çok da onlar hak etti” dedi. Tolga bir gazetecinin, “İlk şampiyonluğunu yaşadın, neler hissediyorsun?” sorusu üzerine ise “Bu benim ilk şampiyonluğum değil. Bütün Trabzonlulara da armağan olsun. Size göre ilk olabilir ama bize göre değil. Biz emek verdik çünkü” yorumunu yaptı. Türkiye kutladı Beşiktaş’ın şampiyonluğu Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Edirne’den, Kars’a kadar siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soluğu caddelerde aldı. Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar geç saatlere kadar eğlendi. Dev pankart Beşiktaşlı taraftarlar kapalı tribünde dev bir pankart açtı. Siyah-beyazlıların açtığı 1600 metrekarelik pankartta kanatlarını açmış kartalın üzerinde futbolcular kupayla resmedildi. Pankartın üzerinde ayrıca, “Şampiyon Kartal yazacağız” yazısına da yer verildi.



En küçük Kartallar! Beşiktaş’ın şampiyonluğunda çok büyük pay sahibi olan Jose Sosa maça ikizlerini de getirdi. Karşılaşmadan önce bebekleriyle birlikte poz veren Arjantinli yıldız tribünlerden büyük alkış aldı. Kartal Yuvası yine para bastı Siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün lisanslı ürünlerini satan Vodafone Arena’nın içindeki Kartal Yuvası mağazasına adeta akın etti. Taraftarların görülmemiş ilgisi nedeniyle mağazadaki bazı ürünler tükenirken, diğer şubelerden takviye yapıldı. Beşiktaşlı çok sayıda taraftar formalarıyla ikindi namazını Sinan Paşa Cami’nde kılarken, ortaya sıra dışı görüntüler çıktı.