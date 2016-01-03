Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski asbaşkanlarımızdan Ferhat Özgen'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerde bulunan Özgen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaşlı Ferhat Özgen hayatını kaybetti
Beşiktaşlıların acı günü eski Asbaşkanlardan Ferhat Özgen'in hayatını kaybettiği bilgisi alındı ve resmi siteden bir açıklama geldi
03 Ocak 2016 Pazar 17:37
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Ferhat Özgen
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.