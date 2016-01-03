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Beşiktaşlı Ferhat Özgen hayatını kaybetti

Beşiktaşlıların acı günü eski Asbaşkanlardan Ferhat Özgen'in hayatını kaybettiği bilgisi alındı ve resmi siteden bir açıklama geldi

Beşiktaşlı Ferhat Özgen hayatını kaybetti

 Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski asbaşkanlarımızdan Ferhat Özgen'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerde bulunan Özgen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Ferhat Özgen
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