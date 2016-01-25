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Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan yürek hoplatan dans

Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa jüriliğini yaptığı programda yaptığı dans ile sosyal medyada en çok aranan ve tıklananlar arasına girdi

Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan yürek hoplatan dans
Beşiktaş'ın sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, jürisi olduğu yarışma programında yaptığı dansı sosyal medyadan paylaştı. Sırp şarkıcının paylaştığı video, hayranlarının büyük beğenisini kazandı.

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