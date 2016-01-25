Beşiktaş'ın sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, jürisi olduğu yarışma programında yaptığı dansı sosyal medyadan paylaştı. Sırp şarkıcının paylaştığı video, hayranlarının büyük beğenisini kazandı.
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Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan yürek hoplatan dans
Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa jüriliğini yaptığı programda yaptığı dans ile sosyal medyada en çok aranan ve tıklananlar arasına girdi
25 Ocak 2016 Pazartesi 11:35
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