Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan yürek hoplatan dans

Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa jüriliğini yaptığı programda yaptığı dans ile sosyal medyada en çok aranan ve tıklananlar arasına girdi

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:35