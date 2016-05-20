Beşiktaşlı Cenk Tosun “Beşiktaş’ta Efsane Olmak İstiyorum”

AA muhabirine açıklamada bulunan Cenk Tosun şampiyon lukta pay sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Takıma katkı sağladığım ve şampiyonlukta payım olduğu için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı da kutlama k istiyorum. Herkes elinden geleni yaptı ve şampiyonluk geldi. Beşiktaş 'ta uzun yıllar oynayıp, efsane olmak isterim." dedi.

Bu sezon, sonradan oyuna girdiği maçlarda attığı gollerle takımın başarısında büyük katkısı olan Cenk Tosun, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu hedefini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk hedefimi başardım. Şimdiki hedefim ise Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak. Fatih hoca ile iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Gelecek sezon takımıma daha fazla faydalı olmak istiyorum. İlk senemde takıma yarar sağladım ama ikinci senemde daha fazla katkı verdim. Takım arkadaşlarıma alıştıkça üçüncü senemde daha büyük fayda sağlamayı istiyorum."

"Yenilmeyi hazmedemiyorum"

Saha içindeki hırsıyla dikkati çeken Cenk Tosun, çoğu maçta sonradan oyuna dahil olduğunu hatırlatarak, "Oyuna girdiğimde ya 1-0 geride ya da berabere oluyoruz. O anda da çok hırslanıyorum, çünkü yenilmeyi hazmedemiyorum. Bazen tabii kendimi tutamadığım anlar oluyor, bazen hakeme tepki gösteriyorum ama bunun da iyi etkileri oluyor. Oyuna girince pozitif etki yaratıyorum. Takım arkadaşlarım da öyle şeyler bekliyorlar. Hocanın bana verdiği süre içinde takıma faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, sürekli forma giymeye hazır olduğunu dile getirerek, "Bu sene de hazır hissettim kendimi. Mario Gomez giderse, seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için sadece Mustafa Pektemek ile ben yetmeyiz. Mario giderse başkası gelir, gitmezse yine beraber oynarız. O da takıma alıştı, çok faydalı oluyor. Başkanımız ve hocamızın benim hakkımda olumlu düşünmesi çok güzel." değerlendirmesini yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyeceğini belirten Cenk, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz için gerçekten çok mutluyum ve çok da heyecanlıyım. Oynayacağımız maçları iple çekiyorum. İnşallah güzel maçlar oynarız." diye konuştu.

Olcay: "Şampiyon olduğunda, herkese cevabı veriyorsun"

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan da Süper Lig'de büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Milli futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir takım olduklarını dile getirerek, "Feda sezonunundan bu günlere gelmek büyük bir başarı. Çok mutluyuz, şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyoruz. Bu sene takımımız ve hocamız çok iyiydi ve her şey çok güzeldi. Çok güzel bir uyum ve kardeşlik vardı. Şu an fazla söze gerek yok. Şampiyon olduğunda, herkese cevabı veriyorsun. Biz gerekli cevabı vermiş olduğumuz için mutluyuz. Bunun tadını çıkartmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Takımın başarısı için elinden geleni yaptığını anlatan Olcay, "Gelecek sezon hiç oynamasam, takım yine şampiyon olsa onu da kabul ederim. Burada benim değil, takımın menfaati önemli. Çünkü sonuçta burada Beşiktaş'ı temsil ediyorum. Beşiktaş'ı temsil ettiğim sürece de kişisel hislerim önemli değil." şeklinde görüş belirtti.

Eleştirilerin kendisini hırslandırdığını vurgulayan Olcay Şahan, "Futbolcuların her zaman eleştiriye açık olması gerekiyor. Şampiyonlukla büyümüş oluyorsun. Ancak şu an eleştiriler ve rakiplerin ne yapıp yapmadığı bizi ilgilendirmiyor. Şampiyonluğun tadını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.