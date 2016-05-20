Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaşlı Cenk Tosun “Beşiktaş’ta Efsane Olmak İstiyorum”

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun bu yıl alınan şampiyonluk ile beraber Beşiktaş’ta uzun yıllar forma giymek istediğini ve efsane olmak istediğini söyledi.

Beşiktaşlı Cenk Tosun “Beşiktaş’ta Efsane Olmak İstiyorum”
AA muhabirine açıklamada bulunan Cenk Tosun, şampiyonlukta pay sahibi  olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Takıma katkı sağladığım ve  şampiyonlukta payım olduğu için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı da kutlamak  istiyorum. Herkes elinden geleni yaptı ve şampiyonluk geldi. Beşiktaş'ta uzun  yıllar oynayıp, efsane olmak isterim." dedi.
 
Bu sezon, sonradan oyuna girdiği maçlarda attığı gollerle takımın  başarısında büyük katkısı olan Cenk Tosun, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu  hedefini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"İlk hedefimi başardım. Şimdiki hedefim ise Avrupa Şampiyonası'nda  başarılı olmak. Fatih hoca ile iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Gelecek sezon  takımıma daha fazla faydalı olmak istiyorum. İlk senemde takıma yarar sağladım  ama ikinci senemde daha fazla katkı verdim. Takım arkadaşlarıma alıştıkça üçüncü  senemde daha büyük fayda sağlamayı istiyorum."
 
"Yenilmeyi hazmedemiyorum"
Saha içindeki hırsıyla dikkati çeken Cenk Tosun, çoğu maçta sonradan  oyuna dahil olduğunu hatırlatarak, "Oyuna girdiğimde ya 1-0 geride ya da berabere  oluyoruz. O anda da çok hırslanıyorum, çünkü yenilmeyi hazmedemiyorum. Bazen  tabii kendimi tutamadığım anlar oluyor, bazen hakeme tepki gösteriyorum ama bunun  da iyi etkileri oluyor. Oyuna girince pozitif etki yaratıyorum. Takım  arkadaşlarım da öyle şeyler bekliyorlar. Hocanın bana verdiği süre içinde takıma  faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Cenk Tosun, sürekli forma giymeye hazır olduğunu dile getirerek, "Bu  sene de hazır hissettim kendimi. Mario Gomez giderse, seneye Şampiyonlar Ligi'nde  oynayacağımız için sadece Mustafa Pektemek ile ben yetmeyiz. Mario giderse  başkası gelir, gitmezse yine beraber oynarız. O da takıma alıştı, çok faydalı  oluyor. Başkanımız ve hocamızın benim hakkımda olumlu düşünmesi çok güzel."  değerlendirmesini yaptı.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyeceğini belirten Cenk,  "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz için gerçekten çok mutluyum ve çok da  heyecanlıyım. Oynayacağımız maçları iple çekiyorum. İnşallah güzel maçlar  oynarız." diye konuştu.
 
Olcay: "Şampiyon olduğunda, herkese cevabı veriyorsun"
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan da Süper Lig'de  büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.
 
Milli futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir takım  olduklarını dile getirerek, "Feda sezonunundan bu günlere gelmek büyük bir  başarı. Çok mutluyuz, şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyoruz. Bu sene takımımız  ve hocamız çok iyiydi ve her şey çok güzeldi. Çok güzel bir uyum ve kardeşlik  vardı. Şu an fazla söze gerek yok. Şampiyon olduğunda, herkese cevabı veriyorsun.  Biz gerekli cevabı vermiş olduğumuz için mutluyuz. Bunun tadını çıkartmak  istiyoruz." şeklinde konuştu.
 
Takımın başarısı için elinden geleni yaptığını anlatan Olcay, "Gelecek  sezon hiç oynamasam, takım yine şampiyon olsa onu da kabul ederim. Burada benim  değil, takımın menfaati önemli. Çünkü sonuçta burada Beşiktaş'ı temsil ediyorum.  Beşiktaş'ı temsil ettiğim sürece de kişisel hislerim önemli değil." şeklinde  görüş belirtti.
 
Eleştirilerin kendisini hırslandırdığını vurgulayan Olcay Şahan,  "Futbolcuların her zaman eleştiriye açık olması gerekiyor. Şampiyonlukla büyümüş  oluyorsun. Ancak şu an eleştiriler ve rakiplerin ne yapıp yapmadığı bizi  ilgilendirmiyor. Şampiyonluğun tadını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunŞampiyonKutlama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.