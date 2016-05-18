Beşiktaş’ın Yarın ki Şampiyonluk Kutlamasının Ayrıntıları!

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2015-2016 sezonu şampiyonu siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'da düzenlenecek kutlama da kupasını da alacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden öğleden sonra yola çıkacak futbolcular ve teknik heyet, Anadolu yakasından tekne ile İstanbul Boğaz'ını geçecek. Kandilli-Vaniköy civarında tekne sahibi taraftarlar da saat 16.00'da Beşiktaş'a kadar takıma eşlik edebilecek.

Beşiktaş'ta tekneden inerek üstü açık otobüse geçecek siyah-beyazlı takım, buradan Vodafone Arena'ya hareket edecek. Takımın saat 19.00 gibi stada ulaşmasının ardından şampiyonluk şöleni başlayacak.

Kulübün amatör şubelerinde faaliyet gösteren sporcuların geçişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak anmaların ardından, Beko bandosu Gençlik Marşı'nı çalacak.

Şarkıcılar Gökhan Tepe, Feridun Düzağaç, Emre Kaya, Simge, Ali Altay, siyah-beyazlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Tosic ve Birol Can'ın konserleri sonrası saat 21.00 gibi sahanın içinde ses, ışık, video şovu gerçekleştirilecek.

Sahanın tamamını kapsayacak olan dijital şovun büyük sürprizlerle dolu olacağı ve futbolcular ile teknik ekibin sahaya davet edilmesi sırasında da başka bir sürprizin yaşanacağı kaydedildi.

Kupa töreninin ardından Vodafone Arena'daki kutlama, takımın tribünleri dolaşarak şampiyonluk turu atmasıyla tamamlanacak.