Beşiktaş’ın Sıradaki Hedefi Avrupa!

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, gözünü Avrupa kuplarına dikti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "2000'de Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almasından sonra Türkiye'ye o kupanın 5-6 kez daha gelmiş olması gerekiyordu. Neden biz de bunu başaramayalım" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolcular Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup TRT Spor'a konuştu. Süper Lig şampiyonluğunu anlatan siyah-beyazlılar, hedefin Avrupa kupası olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını, üzerlerinden bir yük kalktığını ifade ederek, "Hep birlikte şampiyonluğu kazandık. Tüm ekibi kutluyorum. Oğuzhan artık Beşiktaş'ın bir sembolü. Olcay ve Tolga da öyle. Onlar artık Beşiktaş'tan kopamazlar. 10 sene spor hayatlarına devam edecekler ama benim camiamda devam edecekler. Belki başkanlık yapacaklar. Eskiden bizim başkanlarımız hep eski futbolculardı. Yarın yine olabilir. Futbolcular bizim ailemizin parçası. Beşiktaş'tan giden hep çok özler burayı" dedi.

"NEDEN BİZ DE UEFA KUPASI'NI ALMAYALIM"

Hedeflerinin Avrupa kupası olduğunu aktaran Başkan Orman, "2000'de Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almasından sonra Türkiye'ye o kupanın 5-6 kez daha gelmiş olması gerekiyordu. Bizim kulüplerimiz, tesislerimiz çok iyi. Coşkulu bir taraftar grubumuz var. Neden biz de bunu başaramayalım. Futbolculara baktığımızda, Sevilla'dan daha büyük bütçeli takımız. Dnipro'nun iki katıyız. Bizim Avrupa kupalarını buraya getirmemiz lazım. Brugge'e karşı turu atlamamız lazımdı" şeklinde konuştu.

"LAZİO OĞUZHAN'I İSTEDİ"

Orman, Lazio'nun Oğuzhan'ı transfer etmek istediğini aktararak, "Oğuzhan ile aramızda inanılmaz bir sevgi bağı var. Oğuzhan, Avrupa'ya gitmek isteyebilir. Hedefleri olabilir. Ama Oğzuhan, Beşiktaş'tan x bir ligin x bir takımına gidemez. Gidecekse, Chelsea'ye gitsin. Potansiyeli de zamanı da var. Mesela Lazio istedi. Ne yapacak Oğuzhan, Lazio'da? İtalya Ligi aşağı düşüyor, Lazio da orta seviye bir takım. Ama Juventus'a gidecekse Beşiktaş da ona elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır" dedi.

"ŞENOL HOCA MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Yönetime geldiğinde Şenol Güneş ile çalışmak istediğini aktaran Başkan Orman, "Şenol müthiş bir insan. Hiç B planı yok. Sağlam karakterli biri. Beşiktaş'ta Samet Hoca ve Bilic ile çalıştık. Hepsinin kendine göre farklı özellikleri var ama Şenol Hoca müthiş bir insan. Beşiktaş'a daha evvel gelseymiş, 5-6 şampiyonluğumuz daha vardı. İlk geldiğimde Şenol hoca ile çalışmak istiyordum ama Trabzon'daydı. Sonra denk gelmedi. Yoksa biz Şenol hocayı 80 senesinden beri tanıyoruz. Babam yönetici olduğu için bir dostluğumuz var. Karadenizli olduğum için de onu iyi tanıyorum. Kafasını çevirdiği zaman ne anlattığını anlıyorum" şeklinde konuştu.

"MARİO'NUN BEŞİKTAŞ'TA KALMASINI İSTİYORUM AMA ONUN DA İSTEMESİ LAZIM"

Mario Gomez'i takımda istediklerini dile getiren Orman, "Mario çok düzgün bir arkadaş. Beşiktaş'a da iyi adapte oldu. Ama ona da bu golü attıran bir ekip var. Gökten top gelmiyor. Futbol ekip işi. Beşiktaş'ta kalmasını istiyoruz ama Beşiktaş amaç olacak bir kurumdur, araç olacak değil. Mario'nun Beşiktaş'ta kalmasını istiyorum ama onun da istemesi lazım. Başka teklifler gelir de ona göre hareket edecekse biz orada olmayız" dedi.

TOLGA: "AVRUPA'DA DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin, lig şampiyonluğunu ardından Avrupa'da da başarılı olmak istediklerini belirterek, "Dün çok güzeldi. Harika bir gündü. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk tu ama alacak daha çok şampiyonluk var. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

"ÇITAYI YÜKSELTTİK"

Şampiyonluğa değinen Tolga, "Çıtayı yükselttik. Rakipler de ona göre kadrolarını güçlendirecek. Ama güzel ve zevkli bir yarış olacak. Sezon boyunca 7 farklı stoperle oynadık. Hepsi farklı farklı çift olarak oynadı. Beck ile İsmail sürekli oynadılar ama stoperler devamlı değişti. Bunun da bir sıkıntısı oldu. Stoperlerin birbirlerini tanımaları ve kaleci ile birlikte defansın uyumu var. Buna rağmen başarılıydık" diye konuştu.

"PROBLEM ELEŞTİRİ DEĞİL, YALAN HABER"

Hakkında çıkan haberlere değinen Zengin, "Galatasaray maçında iki büklümdüm. Belimde fıtık vardı ve doğrulamıyordum. Bundan sonra bazı kişiler benim bilerek oynamadığımı söylediler. Galatasaray maçından 1 gün sonra ameliyat oldum. Yaklaşık 1 saat sürdü. Ama başka şeyler yazıldı. Kime ne açıklayacaksın? Vicdanım rahat. Farklı bir duruşum olduğu için bunlar yapılıyor. Burada çok farklı insanlarla mücadele verdik. İçimizde bizi yıpratmaya çalışan, Beşiktaşlı gibi görünüp Beşiktaşlı olmayan, gazeteci gibi görünüp menajerlik yapan çok insan gördük. Problem eleştiri değil ama yalan haber olayı çok kötü. Takım kaptanı olduğumu için göz önündeyim. Bunların da etkisi oldu. Takım kaptanından takımı vurmaya çalışıyorlar. En güzel verilecek cevap şampiyonluktu" şeklinde konuştu.

OLCAY: "BU LİGDE EN İYİ HÜCUMU BEŞİKTAŞ OYNUYOR"

Beşiktaşlı oyuncu Olcay Şahan ise, teknik direktör Şenol Güneşten övgüyle söz ederek, "4 senedir Beşiktaş'tayım ve ilk kez bu sezon birkaç kez yedek oturdum. Ama sonradan alıştım. Şenol hocanın hep bir hücum felsefesi vardı. Bu ligde en iyi hücumu Beşiktaş oynuyor. İyi futbol oynayan bir takımın üzerine bir de Şenol hoca gelince şampiyonluk de geldi. Başkanımızın doğru zamanda doğru bir hamlesi oldu" dedi.

OĞUZHAN: "ŞENOL HOCA BENİ ÇOK ÖZGÜR BIRAKTI"

Oğuzhan Özyakup ise, Şenol Güneş için 'Bana çok güzel bir sezon getirdi' diyerek, " Bilic ile geçen sezon 2 defansif orta saha oynuyorduk. Takımı defansif çıkarmayı severdi. Her hocanın inandığı bir plan vardır. Şenol hoca da orta sahada sürekli pas yapan oyuncular ister. Bu bana inanılmaz katkı sağladı. Şenol hoca beni çok özgür bıraktı. Çok rahat davrandı. Ama aynı zamanda defansa da gel diyordu. Ama onun tarzı çok farklı. Bana yaklaşımı, özgüven aşılaması, bana çok güzel bir sezon getirdi. Ona çok şey borçluyum. Her futbolcuya da farklı yansımıştır" şeklinde konuştu.