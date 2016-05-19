Beşiktaş’ın Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi kanalda? Bilet Fiyatları?

Şampiyon Beşiktaş taraftarıyla büyük kutlama için buluşuyor, Beşiktaş Vodafone Arena’da gerçekleştirilecek kutlamaların saat 19:00 dolaylarında başlaması bekleniyor. Taraftarların kutlamaları izleyebilmek için bilet almaları gerekiyor, biletlerle ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KUTLAMA PROGRAMI

Beşiktaşlı futbolcular saat 16:00 sıralarında Anadolu Yakası’ndan Beşiktaş semtine doğru tekne ile geçecekler, Beşiktaşlı tekne sahipleri ise takımı taşıyan tekneye eşlik ederek boğazda benzersiz görüntüler oluşturacak. Takım Beşiktaş’a vardığında ise üstü açık otobüsle Vodafone Arena’ya geçecek ve kutlamalar başlayacak. Amatör Şubelere bağlı sporcuların geçişi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak anmaların ardından, Beko bandosu Gençlik Marşını çalacak. Gökhan Tepe, Feridun Düzağaç, Emre Kaya, Simge, Ali Altay, Jelena Tosic ve Birol Can’ın performansları ile Vodafone Arena’da müzik ziyafeti yaşanacak. Saat 21.00 sıralarına gelindiğinde ise sahanın içinde muhteşem bir ses, ışık, video şovu büyük taraftarı bekliyor olacak. Sahanın tamamını kapsayacak olan dijital şov büyük sürprizlerle dolu olacak. Futbolcuların ve teknik ekibin sahaya çağırılması sırasında ise taraftarı yine büyük bir sürpriz bekliyor olacak.

KUTLAMA BİLETLERİ

Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre;

2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşımız, şampiyonluk kupasını Vodafone Arena’da Büyük Beşiktaş Taraftarının önünde kaldıracak.

19 Mayıs Perşembe günü Vodafone Arena’da yapılacak şampiyonluk kutlamalarının biletleri www.passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Kombine Sahipleri ve Üçlü Bilet Sahiplerine Öncelikli Bilet Alım Hakkı

Vodafone Arena'dan kombine satın alan taraftalarımız ve son üç maça üçlü bilet satın alan taraftarlarımız, 17 Mayıs Salı saat 14.00'e kadar şampiyonluk kutlaması biletlerini www.passo.com.tr internet adresinden öncelikli olarak satın alabilecektir.

Biletlerin Genel Satışa Sunulması

Vodafone Arena’da düzenlenecek şampiyonluk kutlamasının biletleri, 17 Mayıs Salı günü saat 14.30 itibariyle genel satışa sunulacaktır. Taraftarlarımız biletlerini www.passo.com.tr internet adresinden satın alabilcektir. Bilet satın alacak taraftarlarımızın BJK logolu passolig kartı olması gerekmektedir.

Engelli Tribün Bilet Talepleri

Yüzde 50 ve üzeri engelli taraftarlarımızın, bilet taleplerini ekte belirtilen formu eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte 0212 258 81 94 numaralı faks numaramıza göndermeleri gerekmektedir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Arena Stadyumu engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 16 Mayıs – 17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak talep sırası dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır. Engelli biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

Bilet fiyatlar şöyle:

1. Kategori – 180 TL

2. Kategori – 165 TL

3. Kategori – 150 TL

4. Kategori – 130 TL

5. Kategori – 110 TL

6. Kategori – 100 TL

7. Kategori – 65 TL

8. Kategori – 60 TL

Batı Vıp Tribün – 325 TL

1903 Vıp Tribün – 325 TL