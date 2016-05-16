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Beşiktaş’ın Şampiyonluk Gecesi için Bilet Fiyatları Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligin 33.Haftasında Osmanlıspor ile yaptığı maçtan 3-1’lik net bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Peki, şampiyonluk gecesi kutlamaları için bilet fiyatları ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 21:05
Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonunu ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve 14. şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlılar, kutlama için geri sayıma başladı.
19 Mayıs Perşembe günü Vodafone Arena'da yapılacak şampiyonluk kutlamalarının biletleri bugünden itibaren 'www.passo.com.tr' adresinden satışa sunuldu. Vodafone Arena'dan kombine satın alan taraftarların ve son üç maça üçlü bilet satın alan taraftarın, 16 Mayıs saat 14.00 - 17 Mayıs 14.00 tarihleri arasında şampiyonluk kutlaması biletlerini 'www.passo.com.tr' internet adresinden öncelikli olarak satın alabilecekleri belirtilirken, Vodafone Arena'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamasının biletleri, 17 Mayıs Salı günü saat 14.30 itibariyle de genel satışa sunulacak.
Şampiyonluk kutlamalarının bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori - 180 TL
2. Kategori - 165 TL
3. Kategori - 150 TL
4. Kategori - 130 TL
5. Kategori - 110 TL
6. Kategori - 100 TL
7. Kategori - 65 TL
8. Kategori - 60 TL
Batı VIP Tribün - 325 TL
1903 VIP Tribün - 325 TL
KUTLAMADA NELER OLACAK?
Beşiktaşlı taraftarların adeta bir festival havası yaşayacağı kutlamalar ışık ve ses gösterileri ile başlayacak. Ardından Beşiktaşlı şarkıcıların vereceği konserler ile coşacak olan Beşiktaş taraftarları saat 20:00'den itibaren gece yarısına kadar doyasıya şampiyonluklarının tadına varacaklar. Kutlamalarda; Hakan Peker, Hakan Altun, Demet Akalın, Hayko Cepkin gibi şarkıcıların sahne alması bekleniyor.
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