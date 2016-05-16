Beşiktaş’ın Şampiyonluk Gecesi için Bilet Fiyatları Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligin 33.Haftasında Osmanlıspor ile yaptığı maçtan 3-1’lik net bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Peki, şampiyonluk gecesi kutlamaları için bilet fiyatları ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.

16 Mayıs 2016 Pazartesi 21:05